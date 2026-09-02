Stephen King liebt Reacher (die Buchfigur) und dieser Roman ist der Beweis dafür

Als Schriftsteller bieten sich Stephen King fantastische Möglichkeiten. Beispielsweise baute er aus Fan-Liebe einen Hinweis auf Reacher in eines seiner Bücher ein.

Stephen King (Die Verurteilten, The Green Mile) ist so vieles: Schriftsteller, wandelnde Horror-Legende, Drehbuchautor – und riesiger Fan der Jack Reacher-Romanserie. Er liebt Reacher sogar so sehr, dass er ihm einen Gastauftritt in einem seiner Bücher widmete.

In diesem Stephen King-Roman findet ihr Jack Reacher

Bereits 2025 verwies Collider darauf, dass Horror-Autor Stephen King aus Liebe zu Jack Reacher ein Cameo in einen seiner Romane einbaute: In Die Arena aus dem Jahr 2009 erleben wir, wie das (fiktive) Städtchen Chester's Mill im US-Bundesstaat Maine durch eine mysteriöse Glaskuppel von der Außenwelt abgeschnitten wird.

Sowohl das Militär von außen als auch die Bewohner:innen im Inneren der Kuppel versuchen verzweifelt, herauszufinden, was geschehen ist. Darunter auch die Polizistin Jackie Wettington, die früher in der Armee diente – und zwar Seite an Seite mit einem gewissen Militärpolizisten namens Jack Reacher.

Reacher lässt seiner früheren Kollegin Jackie an einer Stelle des Buchs explizit ein "Hallo“ ausrichten. Zudem wird deutlich, dass das Militär durch Reacher Jackies Nummer bekommen hat. Reacher selbst wird als "der verdammt nochmal härteste Militärpolizist, der je gedient hat" bezeichnet.

Der Roman wurde 2013 mit der US-Serie Under the Dome verfilmt, wobei aber weder die Figur Jackie noch die Anspielung auf Reacher auftauchen.

Das müsst ihr über Jack Reacher wissen

Wer mit dem nomadisch veranlagten Hünen aus Lee Childs Kriminalromanen noch nicht so vertraut ist, kann dies mit der inzwischen 30 Bänden umfassenden Romanreihe nachholen – oder einen Blick in die Action-Serie Reacher mit Alan Ritchson (War Machine, Motor City) auf Amazon Prime werfen.

Autor Lee Child erzählt in Reacher von einem früheren Militärpolizisten, der an der Ostküste der USA von Ort zu Ort zieht und dabei wiederholt in gefährliche Verbrechen stolpert. Anscheinend überzeugte King das Konzept. Obwohl sich die Arbeiten beider Autoren voneinander unterscheiden, verbindet sie sicher die Liebe zum Mystery.

Kings Vorliebe blieb übrigens nicht unerwidert: Auch Child kennt und schätzt die Arbeit des Horror-Schriftstellers. Weiteren Jack Reacher-Anspielungen steht also nichts im Wege.