Stephen King liebt Sci-Fi-Serie von Netflix, die heute erschreckender ist als je zuvor: "Furchterregend, lustig, intelligent"

Wenn Horror-Meister Stephen King etwas gefällt, habt ihr eine gute Chance, davon zu erfahren. So hielt er auch nicht mit seiner Begeisterung für eine Sci-Fi-Anthologie von Netflix hinterm Berg.

Autor Stephen King ist mit zwei Dingen mehr als großzügig: Horror-Geschichten und Lob für Filme und vor allem Serien. So hatte er in den letzten Jahren unter anderem nette Worte für einen Hitchcock-esken Thriller oder eine außergewöhnliche Zombie-Serie übrig. Wo wir ebenfalls sicher sein können:

King hat ein Netflix-Abo und so ist es vielleicht kein Wunder, dass er auch Fan der furchterregenden Sci-Fi-Anthologie Black Mirror ist, die mit ihren dystopischen Szenarien oft noch gruseliger als Pennywise und Co. wirkt.

Das hatte Stephen King über die Sci-Fi-Dystopie von Black Mirror auf Netflix zu sagen

Stephen King ist aber nicht nur ein Black Mirror-Fan, er ist ein richtiger Black Mirror-Hipster. Er mochte die Serie schon bevor sie cool war und vom britischen Channel 4 zu Netflix umzog. So schrieb er bereits 2014, als es gerade mal zwei Staffeln der Sci-Fi-Serie gab:

Ich habe Black Mirror geliebt. Furchterregend, lustig, intelligent. Es ist wie The Twilight Zone, nur ab 18.

Für alle Nichteingeweihten: Unglaubliche Geschichten: The Twilight Zone ist so ziemlich der Daddy aller Black Mirror-artigen Anthologieserien, die Science-Fiction und Horror miteinander vermischen, um für sich stehende Einzelgeschichten zu erzählen. Ein weiteres Beispiel für diese Art von Format ist Outer Limits - Die unbekannte Dimension.

Hier der alte Black Mirror-Tweet von Stephen King:

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So einflussreich wie Stephen King ist, dauerte es natürlich nicht lange, bis Charlie Brookers Black Mirror sich auch vor ihm verneigte. Oder zumindest ahnen Fans und Kritiker:innen das. Denn das erschreckende Ende des Weihnachtsspecials White Christmas erinnerte nicht wenige an Kings Kurzgeschichte Der Jaunt (aus dem The Twilight Zone Magazine von 1981 passenderweise), während die Folge Dämon 79 von einigen mit seinem Roman The Dead Zone verglichen wurde.

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Wird es noch mehr Black Mirror auf Netflix geben?

Aktuell könnt ihr bereits sieben Staffel Black Mirror mit insgesamt 34 Episoden auf Netflix streamen. Es wären eigentlich sogar 35, aber die aufwendigste Folge wurde vom Streamer gelöscht. Aber dabei bleibt es nicht: Eine 8. Staffel wurde Anfang dieses Jahres bestätigt und könnte theoretisch schon 2027 online gehen. Geschrieben wird sie wieder von Serienschöpfer Brooker, der bisher fast jede Episode zu Papier gebracht hat.

An Ideen mangelt es dem kreativen Kopf hinter Black Mirror nicht. Sein größtes Problem ist mittlerweile eher, dass die Realität ihn oft schon einholt. Mit Stephen King als Fan kann er sich zumindest eines prominenten Zuschauers sicher sein. No pressure.