Der neue Action-Kracher von Jason Statham bei Amazon Prime hat einen sehr prominenten Fan: Stephen King ließ seiner Begeisterung für Shelter freien Lauf.

Stephen King schreibt nicht nur Romane, die regelmäßig erfolgreich in Film- oder Serienform adaptiert werden. Auch hält der Autor mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, die er zu allen möglichen weltpolitischen und popkulturellen Themen auf Social Media äußert. Sein neuestes Lob gehört dem aktuellen Film Shelter von Action-Ikone Jason Statham, den ihr aktuell bei Amazon Prime Video streamen könnt.

Stephen King lobt Jason Stathams neuen Action-Thriller Shelter

Anfang März teilte Stephen King auf seinem offiziellen Bluesky-Account mit seinen Fans, dass er großen Spaß an Shelter gehabt habe. Hierbei zeigte sich einmal mehr Kings Sinn für die Mischung von popkulturellen und politischen Themen:

SHELTER: Der neue Jason Statham-Film ist großartig. Das perfekte Gegenmittel zu Trumps Dummheit.

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Damit gehört Stephen King jedoch nur zu den wenigen Menschen in den USA, die den Film im Kino geschaut haben. Shelter konnte in den Vereinigten Staaten laut Box Office Mojo lediglich 12,8 Millionen US-Dollar einnehmen. Auf weltweiter Ebene liegt der Film bei 56 Millionen. Besonders in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde der Film ein unerwarteter Kinohit. Gegen ein Budget von etwa 50 Millionen ist das dennoch ein enttäuschendes Ergebnis.

Im Stream hat Shelter nun ein passendes Zuhause gefunden, wo ihn viele für die kurzweilige Unterhaltung schätzen und lieben. Bei Amazon Prime Video war er diese Woche an der Spitze der Charts, wie Amazon in einer Pressemitteilung am Freitag verkündete. Er belegt den ersten Platz in den Top 10 der Woche:

Wie unschwer an der Top 10 zu erkennen ist, nahm Amazon kürzlich die komplette Harry Potter ins Programm.

Darum geht's in Shelter mit Jason Statham

Jason Statham verkörpert in Shelter den Einsiedler Mason, der in einem abgelegenen Haus am Meer lebt. Während eines heftigen Sturms rettet er ein junges Mädchen vor dem Ertrinken. Die gute Tat wird ihm jedoch zum Verhängnis und löst eine Kettenreaktion aus, die in grausamer Gewalt gipfelt.

Hierzulande startet Shelter am 26. März 2026 in den Kinos und ist seit dem 18. November bei Amazon Prime Video zu streamen.



Wir haben diesen Artikel erstmals im März zum Kinostart veröffentlicht und ihn für euch zum Streaming-Start aktualisiert.