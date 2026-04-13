Neue Hai-Sensation von Netflix begeistert sogar Stephen King: "Bester Spruch des Jahres"

Der nasse Survival-Thriller Thrash zählt Horror-Meister Stephen King zu seinen Fans. Der lobte vor allem eine arschcoole Dialogzeile aus dem Netflix-Film.

Horror-Maestro Stephen King (Es) ist kein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, Lob für Filme und Serien auszuteilen. Egal, ob es um actionreiche Sci-Fi-Remakes oder sogar deutsche Agentendramen geht. Vergangenes Wochenende hatte der US-Autor etwas Nettes über den brandneuen Thriller Thrash auf Netflix zu erzählen, in dem eine hochschwangere Frau namens Lisa (Phoebe Dynevor) umzingelt von Haien ihr Baby zur Welt bringt.

Stephen King feiert eiskalten Onliner aus Netflix-Thriller Thrash

Seinen 6,7 Millionen Fans auf X (ehemals Twitter) ließ King letzten Sonntag Folgendes zum Thema Thrash auf Netflix wissen: "Der beste Spruch des Jahres (bisher): Mami muss nur ein paar verdammte Haie erledigen." Okay, auf Englisch geht der Satz zugegebenermaßen ein bisschen härter ab. Hier das Original aus Kings Post:

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Genau diesen einen Satz stellte übrigens auch Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrem Film-Check zu Thrash heraus. Allerdings inklusive Vorbehalt, dass der Hai-Thriller von Tommy Wirkola (Dead Snow) jenseits dieser bemerkenswerten 229 Sekunden, in denen der Onliner kommt, kaum empfehlenswert sei:

Wie gesagt, Thrash ist nicht gut oder empfehlenswert, weil Wirkola diesen absurden Ton viel zu spät entdeckt. Ich kann aber getrost feststellen, dass er in diesem beschriebenen Moment selbst Klassiker wie Renny Harlins Deep Blue Sea an schierer Unfassbarkeit übertrifft.

Und obwohl der Film auch bei der Moviepilot-Community nur eine 5,3 in der bisherigen Gesamtwertung erhielt, besteht doch einiges Interesse an ihm. So ist Thrash laut FlixPatrol schon in 91 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Ein Streaming-Erfolg, der nicht wenige an den französischen Hai-Film Im Wasser der Seine erinnert, der im vorletzten Jahr die Netflix-Rangliste eroberte. Auch dafür gab es warme Worte von King.

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