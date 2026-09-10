Stephen King heute im TV: Diese Szene macht mir nach 20 Jahren immer noch solche Angst, dass ich sie für den Artikel nicht nachholen konnte

Klingelt etwas bei euch, wenn ich beim Drama The Green Mile von der "Schwamm-Szene" spreche? Falls ja, könnt ihr meine Angst vielleicht nachvollziehen. Heute läuft das Meisterwerk im TV.

Die weite Welt der Filme als Kind kennenzulernen, ist wunderschön – und manchmal ein traumatischer Schock. Die Sadomaso-Szene aus Pulp Fiction hat mich für Wochen schockiert, ebenso wie der fast totgehungerte Drogensüchtige aus Sieben. Aber wenig übertrifft die Schwamm-Szene aus dem Gefängnisdrama The Green Mile. Heute Abend läuft der Film mit Stephen King-Vorlage um 20:15 Uhr auf Sat.1.

The Green Mile enthält eine der schlimmsten Szenen der Filmgeschichte

Zunächst einmal ist The Green Mile ein Meisterwerk. Die Geschichte von Gefängniswärter Paul Edgecomb (Tom Hanks) und dem zum Tode verurteilten Häftling John Coffey (Michael Clarke Duncan) hat mich zu Tränen gerührt mit seiner Idee eines reinen Herzens, das in einer brutalen Welt voller Hass nicht überleben kann . Aber dafür alle, die es berühren, verzaubert.

Deswegen ist mir der Film aber nicht im Kopf geblieben. Wenn ich an den The Green Mile denke, sehe ich einen Mann vor mir, dessen Kopf in Flammen steht. Der vor Schmerzen brüllt, während die Wärter hektisch versuchen, den Strom abzudrehen. Und der hilflose Rest sich vor Grauen und Ekel abwendet.

Schaut hier die Schwamm-Szene auf YouTube, wenn ihr euch traut:

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Es ist vielleicht 20 Jahre her, dass ich The Green Mile zum ersten Mal gesehen habe, genau weiß ich es nicht mehr. Ich hatte schon damals im Gefühl, dass der sadistische Wärter Percy (Doug Hutchison) irgendwann seine Grausamkeit ausleben wollen würde – aber ich hatte den Einschlag der berüchtigten Schwamm-Szene völlig unterschätzt.

Percy, der von Edgecomb und dessen Kollegen Howell (David Morse) für seine Perversion verachtet wird, bekommt schließlich seine Chance. Als der Häftling Del (Michael Jeter) auf dem elektrischen Stuhl sterben soll, sabotiert er die Prozedur absichtlich: Er feuchtet den Schwamm, der auf dem Kopf des Verurteilten platziert wird und den Strom schnell ins Gehirn leiten soll, nicht an.

Die Wärter legen den Schalter um, der Kopf von Del fängt Feuer und er wird langsam auf dem Stuhl zu Tode gefoltert. Die Szene ist umso schockierender, da Del, obwohl für schwere Verbrechen verurteilt, im Film ein extrem sanftmütiges, kindliches Verhalten an den Tag legt.

Die grausige Schwammszene hat eine wichtige Bedeutung für The Green Mile

Meine panische Angst vor der Schwamm-Szene steht natürlich meinem Wunsch entgegen, The Green Mile nach 20 Jahren wieder zu sehen. Aber dennoch verstehe ich, warum sie im Film vorkommt. Zum einen stellt sie die Frage nach der Humanität des Elektrischen Stuhls, der bei seiner Einführung als gnädigste Methode der Todesstrafe gefeiert wurde. Und die nach der Verantwortung des Staates, der durch seine Anwendung ein derart grausames Schauspiel ermöglicht.

Doch darüber hinaus bringt der Moment die ihn umgebende Magie des Films erst richtig zum leuchten: Coffeys Reinheit, Edgecombs zweifelnder Humanismus, sie erhalten nur neben solch maßlos grausamen Szenen ihre Schönheit und Bedeutung.

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