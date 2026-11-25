Stephen King liebt es, seine Meinung über Popkultur mit der Welt zu teilen. Wen sollte es also wundern, dass er auch in cineastischen Notfällen aushilft?

Wer sich demnächst mit der Entscheidungsfindung in Sachen Streaming schwer tun sollte, kann beruhigt sein: Im Zweifel lohnt es sich, den Schriftsteller Stephen King (Carrie, The Green Mile) um Rat zu fragen. Er gibt seine Erfahrung als begeisterter Cineast gerne weiter.

Dieser Thriller hat es dem Meister des Horrors angetan

Wie ein Post auf X vor wenigen Wochen zeigte, ist Schriftsteller Stephen King gerne bereit, sein umfassendes Filmwissen mit weiteren Cineast:innen zu teilen – beispielsweise, als ein Nutzer namens monkeybone wegen einer Grippe-Erkrankung nach Ablenkung suchte.

King schlug vor:

Was ist mit The Descent? Oder dieser Streifen über die Mädchen, die auf einem Turm festsitzen? Der war gut. Kurz und prägnant. Jede Menge Schreckmomente.

Dem Horror-Experten war der Titel des besagten Films anscheinend vorübergehend entfallen. Doch eine weitere Nutzerin namens Maribel sprang ein. Es handelt sich um den Thriller Fall - Fear Reaches New Heights.

Das ist „der Streifen mit den Mädchen auf dem Turm“

Werfen wir einen Blick auf Kings Filmempfehlung: In Fall – Fear Reaches New Heights, inszeniert und geschrieben von Scott Mann (The Tournament), lernen wir die passionierte Bergsteigerin Becky (Grace Caroline Currey), ihre beste Freundin Shiloh Hunter (Virginia Gardner) und ihren Ehemann Dan Connor (Mason Gooding) kennen.

Beckys Ehemann stirbt während einer gemeinsamen Bergsteigung, was Becky in eine emotionale Krise stürzt. Um sie zurück ins Leben zu holen, macht Shiloh ihr einen ungewöhnlichen Vorschlag: Sie will mit ihr gemeinsam einen ausrangierten 610 m hohen Fernsehturm erklimmen. Becky stimmt zu. Wie man sich denken kann, folgt eine riskante Kletterpartie.

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Der Film kam gut an. Auf IMDb kommt Fall auf einer Bewertung von 6,4 und auch die Moviepilot-Community-Wertung von 6,3 von 10 Punkten fällt für den Thriller solide aus. Bei einem Produktionsbudget von gerade mal 3 Millionen Dollar spielte der Film weltweit 21,8 Millionen Dollar ein. Notiz an alle Filmfans da draußen: Stephen King nach Filmen zu fragen lohnt sich.