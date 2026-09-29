Stephen King verschwendete 350 Seiten im Drogenrausch für sein schlimmstes Buch – trotzdem wurde es 1993 verfilmt

Ein Rückblick mit Stephen King verrät, welches seiner eigenen Werke er am kritischsten sieht. Wie so oft hält sich die Horror-Legende dabei nicht zurück.

Stephen King (The Green Mile, Die Verurteilten) revolutionierte das Horror-Genre für immer, nicht zuletzt dank Werken Es, Carrie oder The Shining. Auf einen bestimmten Roman blickt er aber mit Bedauern zurück, denn er ist mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Und nicht nur das, denn auch die Verfilmung verlief desaströs.

Dieser Roman beschäftigt Stephen King bis heute

Bereits im Oktober 2014 traf sich der Rolling Stone mit Stephen King, um einen ausführlichen Einblick in das Leben und Schreiben des Autors zu erhalten.

King litt einige Jahre unter einer Alkohol- und Kokainsucht, die nach eigener Aussage auch sein künstlerisches Schaffen beeinflussten:

[...] Ich meine, Das Monstrum [von 1987] ist ein schlimmes Buch. Das war das letzte, das ich geschrieben habe, bevor ich mein Leben auf die Reihe bekommen habe. Und ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und mir gesagt: 'Da steckt wirklich ein gutes Buch drin, unter all der Art von trügerischer Energie, die Kokain verleiht, und ich sollte noch einmal darauf zurückkommen.'

Und ergänzte:

Das Buch ist etwa 700 Seiten lang, und ich glaube: 'Da steckt wahrscheinlich ein guter 350-Seiten-Roman drin.'

In Das Monstrum (im Original: The Tommyknockers) stößt die Schriftstellerin Bobby Anderson in dem kleinen Ort Haven auf ein vergrabenes Raumschiff im Wald hinter ihrem Haus. Die Entdeckung hat gefährliche Folgen für sie und die restlichen Ortsbewohner:innen.

Auch die Verfilmung von Kings Das Monstrum ging schief

Ursprünglich wurde Stephen King: Das Monstrum - Tommyknockers als Miniserie für ABC konzipiert. Um ein passendes Setting zu wählen, wurde in Neuseeland gedreht.

Regisseur Lewis Teague (Katzenauge, Cujo) ersetzte man laut Cinemablend bereits am zweiten Drehtag durch John Power, da seine Vision nicht zu dem passte, was im Rahmen einer Miniserie möglich war. Die Materialien für die Spezialeffekte blieben teilweise im Zoll stecken, wie JoBlo schreibt.

Final wurde ein (eher mäßig besprochener) Film von 170 Minuten aus Das Monstrum. Nicht nur der Roman selbst, sondern auch seine Verfilmung schienen unter einem schlechten Stern zu stehen.