Stephen King verteidigt neue Serie in den Amazon-Charts: "Kommt von Herzen und macht Spaß"

Horrorgeschichten-Legende Stephen King schaut gern fern und dann lässt er uns wissen, wie er es fand. Sein neustes Binge-Projekt: Spider-Noir bei Amazon Prime.

Nach zwei Jahrzehnten, in denen wir Superheld:innen aus allen Blickwinkeln, in jeglichen Budgetgrößen und Formaten durchexerziert gesehen haben, kommt tatsächlich etwas Frisches daher: Spider-Noir mit Nicolas Cage als berühmte Marvel-Figur Spider-Man. Nach einem einzigen schlechten Review der New York Times springt Horror-Autor Stephen King ins Netz, um uns aufzuklären. Die Serie lohne sich sehr wohl.

Stephen King lobt Amazon-Serie Spider-Noir und verteidigt sie gegen schlechte Kritik

Erst gestern hat Stephen King bei Bluesky seine Meinung zur überraschend anderen Marvel-Serie Spider-Noir verlautbart. Er widerspricht dem Review von Mike Hale in der New York Times stark und alle sollen es wissen:

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SPIDER-NOIR: Die New York Times nennt es einen Reinfall und fügt hinzu DOA [dead on arrival, zu Deutsch: "tot bei Ankunft"]. Es ist viel besser als das. Eine liebevoll gestaltete Karikatur des Film Noir, die durch ihren sorgfältig kreierten Look (schräge Winkel en masse) und knackige Dialoge fasziniert. Es kommt von Herzen und macht Spaß – und ist alles andere als DOA.

Stephen King hat ein großes Herz für das Sonderbare und Liebevolle, auch wenn er in seinen eigenen Werken wie Es und Shining zumeist in ziemlich düsteren und psychotischen Gefilden unterwegs ist. Abgesehen von ein paar wenigen negativen Stimmen fügt sich Kings Meinung in den allgemeinen Tenor über die Serie ein. Spider-Noir kommt sowohl bei den Kritiker:innen als auch beim Publikum ziemlich gut an.

Unser Serien-Experte Max Wieseler lobt die andersartige Superheldenserie in seiner Kritik zu Spider-Noir als "die aufregendste Marvel-Serie seit Langem" und "genialer Krimi-Spaß". Trotzdem ist es gut zu wissen, dass Stephen King einem im Zweifelsfall auch bei nur einem einzigen schlechten Review den Rücken freihält.

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Stephen King kennt auch bei Netflix gute Serien

Zuletzt lobte Stephen King zwei andere Miniserien, die er bei Netflix gestreamt hat. The Boroughs ist auch hierzulande bei Netflix zu sehen und ein liebenswerter Mix aus Grusel und Mystery mit den Schauspiel-Stars Alfred Molina und Gina Davis. Für King war der Binge ein "absoluter Genuss".

Hierzulande zwar nicht bei Netflix, aber dafür bei WOW im Streaming-Abo, ist eine etwas weniger gut besprochene Serie: Lord of the Flies. Laut King fange die 4-teilige Neuverfilmung des Adolescence-Machers jedoch "den gesamten Horror und das Mysterium des Romans ein."

Wer selbst so viele Meistwerke wie Stephen King geschaffen hat, dem hört man auch gern bei seinen Kurz-Reviews zu. Hoffentlich hat er noch lange Freude am Bingen und lässt uns daran teilhaben.