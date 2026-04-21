Stephen King wählt den besten Horrorfilm aller Zeiten: "Ich erinnere mich noch immer an die lähmende Angst, die ich beim ersten Mal empfand"

Wenn ein Horror-Meister wie Stephen King selbst vor Angst erzittert, ist das ein Statement. Der legendäre Autor schrieb über den für ihn besten Horrorfilm.

Vorletztes Jahr hat das große Branchenblatt Variety dazu aufgerufen, eine Liste mit den besten Horrorfilmen überhaupt zusammenzustellen. Dafür hat auch Autorenlegende Stephen King einen Artikel verfasst , in dem er seinen persönlichen Favoriten des Genres kürt und seine Wahl begründet.

Stephen King kürt Zombie-Meilenstein zum besten Horrorfilm aller Zeiten

In seinem Text ist sich der Schriftsteller zunächst unsicher, welchen Horrorfilm er zum ultimativ besten ernennen soll. Während ihm als Kind Bis das Blut gefriert am meisten Angst eingejagt und er sich als Erwachsener besonders vor Blair Witch Project gefürchtet hat, ist der All-Time-Horror-Favorit für King Die Nacht der lebenden Toten. Über den Zombie-Meilenstein von Regisseur George A. Romero aus dem Jahr 1968 schreibt er unter anderem:

Dieser Film hat im Laufe der Jahre seine ursprüngliche Kraft verloren – er ist fast schon zu einem Witz verkommen, wie Rocky Horror –, aber ich erinnere mich noch gut an die lähmende Angst, die ich beim ersten Sehen empfand.

Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, gibt es eine echte Ähnlichkeit zu Blair Witch: Beide Filme kommen mit minimaler oder gar keiner Musik aus, beide haben unbekannte Schauspieler, die kaum mehr als zum Sommertheaterstück in Paducahville fähig zu sein scheinen, und beide verwenden simple Spezialeffekte. Sie funktionieren nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Dinge.

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Im Meisterwerk von Romero muss Barbara (Judith O'Dea) auf einem Friedhof in Pennsylvania mitansehen, wie Tote wieder zum Leben erwachen und zur tödlichen Gefahr werden. Mit einer kleinen Gruppe flüchtet sie in ein verlassenes Farmhaus, wo ein Überlebenskampf gegen die anrückenden Zombies entbrennt.

Wenn ihr den Film noch gar nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, dann könnt ihr Die Nacht der lebenden Toten aktuell bei Amazon Prime und MUBI in der Abo-Flat streamen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Espinof erschienen.