"Er bedeutet mir die Welt": Diesen Film verehrt Steven Spielberg wie keinen anderen und alle Cineasten kennen ihn

Steven Spielberg ist eine lebende Legende der Filmwelt. Aber auch er hatte seine Helden und Inspirationen, die ihn beflügelten und zu dem gemacht haben, was er heute ist.

Der Einfluss, den Steven Spielberg auf die heutige Filmlandschaft hat, ist kaum zu überschätzen. Nur wenige Regisseure haben so viele ikonische Filme zu verantworten, wie er. Allein Der weiße Hai hat den Begriff Blockbuster geprägt und damit seine Spuren hinterlassen. Doch ein Geschichtenerzähler wie Spielberg hört nach solchen Erfolgen nicht auf. Immer wieder konnte er uns mit einem Meisterwerk nach dem anderen überraschen. Wenn eine solche Legende vom eigenen Lieblingsfilm erzählt, lohnt es sich, zuzuhören.

Nicht nur für Steven Spielberg ist Citizen Kane der beste Film aller Zeiten

Wenn die Frage nach dem besten Film überhaupt gestellt wird, ist Citizen Kane oft die Antwort. Das gilt auch für Steven Spielberg, wie das Far Out Magazine kürzlich berichtete. Für den Filmemacher gehört das Meisterwerk von Orson Welles zu den wichtigsten Inspirationsquellen.

"Er bedeutet mir die Welt", sagt Spielberg dazu. Das zu glauben, fällt nicht schwer. Im Lauf seiner Karriere redete der Superstar unter den Filmemachern immer wieder über Welles Einfluss auf seine eigene Arbeit. Dass Spielbergs größter Schatz einer der berühmten Schlitten aus dem Film ist, überrascht auch nicht weiter.

So groß und inspirierend Spielberg heute auf junge Filmbegeisterte ist, so groß war auch der Einfluss von Welles. Immerhin verehrt nicht nur Spielberg ihn, sondern auch Kollegen wie Martin Scorsese und Francis Ford Coppola.

Mit Citizen Kane hat Orson Welles ein Meisterwerk geschaffen, das die Zeiten überdauert. Und auch Spielberg hat uns zahlreiche solcher Meisterwerke geschenkt. Ich glaube, in Zukunft wird es auch Filmemacher:innen geben, die so über Spielberg, Scorsese und Co. reden, wie es Spielberg über Welles tut.