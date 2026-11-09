Darauf haben Filmfans seit Jahren gewartet: Steven Spielberg dreht endlich einen Western

Das Western-Genre blieb bisher komplett unberührt von Steven Spielberg. Jetzt erfüllt der Regisseur sich selbst einen langgehegten Wunsch und setzt Revolverhelden mit Cowboyhut in Szene.

Als das Branchen-Magazin Hollywood Reporter vergangenes Wochenende ein Porträt über den polnischen Kameramann Janusz Kamiński veröffentlichte, lungerte im Artikel fast nebensächlich eine riesige Neuigkeit. Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Regielegende Steven Spielberg, von Schindlers Liste bis Disclosure Day, werden die beiden Filmemacher als Nächstes einen gemeinsamen Western drehen – absolutes Neuland für den Sci-Fi-Experten.

Steven Spielberg verspricht einen Western ohne Genre-Klischees

Komplett neu ist die Enthüllung des Hollywood Reporters nicht, es ist nur die konkreteste Ansage zu Spielbergs endlich konkret klingendem Western-Projekt. Bereits im Frühjahr dieses Jahres enthüllte der Regisseur sein filmisches Vorhaben, das damals noch in der weniger greifbaren Entwicklungsphase steckte (via SlashFilm ):

Ich kann im Moment noch nichts verraten, aber ich arbeite gerade an etwas. Und es haut richtig rein. [...] Ich entwickle einen Western. Es wird Pferde geben, und es wird Schusswaffen geben. Aber – das kann ich schon mal sagen – es wird keinerlei Klischees geben. Keine Stereotypen, keine abgedroschenen Muster.

Gedreht wird kommendes Jahr, wenn es nach Spielberg geht, in Texas. Damit erfüllt der Filmemacher sich einen langgehegten Traum, denn er wollte schon immer einen Western drehen. Nur kam er als Teil seiner sich von dem Genre abwendenden Generation bisher nicht dazu, wie er vor einiger Zeit gegenüber Empire auspackte (via SlashFilm ):

Ich habe noch nie einen Western gedreht. Ich wollte es immer, aber Science-Fiction hat den Western verdrängt – wahrscheinlich in den 1960er-Jahren. Ich glaube, 2001: Odyssee im Weltraum hat das Ende des Westerns als fest etabliertes Genre eingeläutet, und ich vermisse ihn.

Das Timing könnte jedoch kaum besser sein, denn dank Serien wie Yellowstone besteht derzeit ein so großes Interesse am Western wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor wenigen Jahren, als etwa Lone Ranger und Cowboys & Aliens an den Kinokassen floppten, hätte es noch zu früh sein können.

Wann ist mit Spielbergs erstem Western zu rechnen?

Die Antwort auf die Frage, wie wohl von Steven Spielberg gedrehter Western aussieht, lässt noch etwas auf sich warten. Wenn der Film wie geplant im kommenden Jahr gedreht wird, galoppiert er frühestens 2028 auf die Kinoleinwand.