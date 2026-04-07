Steven Spielberg enthüllt einen seiner liebsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten: "Kann es nicht erwarten, Teil 3 zu sehen"

Wenn es um Science-Fiction-Filme geht, gibt es kaum einen besseren Regisseur als Steven Spielberg. Doch welcher Genre-Vertreter hat die Hollywood-Legende selbst beeindruckt?

In wenigen Monaten kehrt Steven Spielberg mit seinem neuen Film Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit auf die große Leinwand zurück und Filmfans sind außer sich vor Freude. Grund dafür dürfte sein, dass sich Spielberg endlich wieder in dem Genre bewegt, in dem er sich am besten auskennt: dem Science-Fiction-Film.

Von E.T. bis A.I., von Unheimliche Begegnung der dritten Art bis Krieg der Welten, von Minority Report bis Ready Player One: Spielberg prägt das Sci-Fi-Kino seit fast einem halben Jahrhundert mit seinen Werken. Doch welcher Sci-Fi-Film hat ihn so richtig umgehauen? Seine aktuellen Favoriten: Dune und Dune: Part Two.

Sci-Fi-Meister Steven Spielberg liebt die neuen Dune-Filme

Anlässlich des baldigen Kinostarts von Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit (11. Juni 2026 in Deutschland) hat sich Spielberg mit dem britischen Filmmagazin Empire zusammengesetzt und über deine Dune-Liebe gesprochen. Konkret sagt er:

In letzter Zeit habe ich die Dune-Filme wirklich geliebt. Sie gehören zu meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen, nicht nur in letzter Zeit, sondern überhaupt. Vor allem der zweite Film. [Teil 2] ist der beste Film, den [Dune-Regisseur] Denis [Villeneuve] je gedreht hat. Ich kann es nicht erwarten, Teil 3 zu sehen. Ich bin mir sicher, dass er ihn mir schon früh zeigen wird. Ich bin ein riesiger Fan von ihm.

Spielbergs Dune-Liebe kommt nicht von ungefähr. Schon die Bücher von Frank Herbert hat er verschlungen. In seinen Augen hat Villeneuve eine würdige Adaption geschaffen. Als Vergleich zieht er Frankenstein heran und sagt, dass Villeneuve die Vorlage so sehr ehrt wie Guillermo del Toro den Horror-Klassiker von Mary Shelley.

Umso überraschender ist es, dass Spielberg offenbar selbst nie darüber nachgedacht hat, die Dune-Saga auf die große Leinwand zu bringen. Mit seiner Begeisterung für die Vorlage und seiner Expertise im Sci-Fi-Genre muss irgendjemand in Hollywood doch mal daran gedacht haben, dass hier ein potenzieller Blockbuster schlummert.

Vermutlich war Hollywood lange Zeit jedoch zu abgeschreckt, nachdem sich David Lynchs eigenwilliger Dune – Der Wüstenplanet 1984 in einen riesigen Flop verwandelt hat und kaum eine positive Kritik erhielt. Erst unter der Regie von Villeneuve hat sich Dune in einen von der Mehrheit gefeierten Box-Office-Überflieger verwandelt.

Sci-Fi-Fortsetzung: Dune 3 startet noch dieses Jahr im Kino

Am 17. Dezember 2026 erscheint der nächste und vorerst letzte Teil der Dune-Reihe im Kino. Dune: Part Three wird als Abschluss von Villeneuves Trilogie vermarktet – und Spielberg ist sicherlich nicht der einzige Mensch, der dem Sci-Fi-Epos entgegenfiebert. Das dürfte einer der großen Blockbuster des Jahres werden.