Steven Spielberg enthüllt nach 45 Jahren den wahren Grund, warum Tom Selleck Indiana Jones absagen musste

Bevor Harrison Ford in der Rolle unsterblich wurde, war Blue Bloods-Star Tom Selleck als Indiana Jones vorgesehen. Steven Spielberg erklärte jetzt, warum das nicht zustande kam.

45 Jahre ist es bereits her, seit mit Jäger des verlorenen Schatzes einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten von Steven Spielberg in die Kinos entlassen wurde. Heute ist es wohl kaum vorstellbar, dass jemand anderes als Star Wars-Star Harrison Ford die ikonische Rolle verkörpert, doch um ein Haar wäre genau das passiert. Denn Spielberg wollte ursprünglich Tom Selleck (Blue Bloods) für den Part haben.

Wie Spielberg jetzt in einem neuen Interview erklärte, machte ein bestimmter Umstand diesem Vorhaben jedoch damals einen Strich durch die Rechnung.

Steven Spielberg erinnert sich: Tom Selleck musste Indiana Jones für Magnum absagen

Wie Steven Spielberg in dem Podcast IMO mit Michelle Obama und Craig Robinson erklärte, hätten sich George Lucas und er damals einstimmig für Tom Selleck in der Hauptrolle als Indiana Jones entschieden:

Er kam rein und er hat vorgesprochen. Und er war gut. Seine Probe war gut. Ich habe es geliebt. Aber ein paar Wendungen des Schicksals haben einfach nicht mit Tom gepasst. Wir wollten Tom. Wir haben Tom die Rolle gegeben, aber er hatte, was wir damals nicht wussten, einen außergewöhnlichen Vertrag mit CBS Network für Magnum.

Doch kam Sellecks Arbeit an der Serie Magnum dem Indiana Jones-Vorhaben in die Quere:



Als sie gehört haben, dass wir Tom wollen, haben sie sofort mit der Produktion für Magnum angefangen, damit Tom nicht Indiana Jones machen kann.

So waren Tom Selleck schließlich die Hände gebunden. Selbst wenn er die Indiana Jones-Rolle gewollt hätte, wurde es ihm nicht vergönnt, die Krimiserie nach einem abgedrehten Piloten und einem erfolgreichen Verkauf an CBS noch abzusagen.

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Tom Selleck musste Indiana Jones-Rolle an Harrison Ford abtreten

In seinen 2024 erschienenen Memoiren You Never Know erinnerte sich Selleck an das Vorsprechen vor Spielberg und Lucas:

Als ich nach Hause fuhr, war mein Kopf voller Gedanken. Sie testen eine Menge Leute. Was, wenn Magnum sich verkauft? Was, wenn nicht? Dies ist die Hauptrolle im nächsten großen Franchise nach Star Wars, der Prozess wird also ein langer sein. Viele gute Dinge präsentierten sich für mich.



Letztendlich spielte Selleck statt Indiana Jones den schnurrbärtigen Ermittler Thomas Sullivan Magnum IV über acht Staffeln hinweg, während die Rolle des abenteuerlichen Archäologen an Harrison Ford ging.

Ob Selleck hierauf heute manchmal noch mit Reue zurückblickt, kann nur gemutmaßt werden. Eine erfolgreiche Karriere hatte der Blue Bloods-Star jedenfalls auch ohne Indy.