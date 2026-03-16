Steven Spielberg enthüllt Pläne für neuen Film: 55 Jahre lang hat er das Genre völlig ignoriert

Nach seinem Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day plant Steven Spielberg bereits seinen nächsten Film. Dabei bedient er sich erstmals eines klassischen Genres.

55 Jahre sind seit Steven Spielbergs erstem Spielfilm Duell von 1971 vergangen. In dieser Zeit gibt es nicht viel, was der Meisterregisseur nicht im Filmbereich erreicht und getan hätte – unter anderem besitzt er vier (!) Oscars. Aber für seinen allerneuesten Film beschreitet er trotzdem völlig neue Wege: Er entwickelt erstmals einen Western.

Steven Spielberg hat für seinen Western genaue Vorstellungen: "Wird ein Kracher"

Bei einer Podiumsdiskussion auf dem SXSW Festival erklärte Spielberg laut Variety :

[Das Western-Genre] entzieht sich mir schon seit Jahrzehnten. [...] Ich kann noch nichts verraten, aber ich entwickle gerade etwas. Und es wird ein Kracher. ['And it kicks ass' im Orginal].

Zum Inhalt des Films äußerte sich der Regisseur folgendermaßen:

Es wird Pferde geben. Und Pistolen. Aber keine Klischees, das kann ich euch sagen. Es wird keine Stereotype geben.

Schaut hier den Trailer zu Steven Spielbergs nächstem Film Disclosure Day:

Disclosure Day - Trailer (Deutsch) HD

So weit, so vage. Nichtsdestotrotz werden Spielbergs Fans gespannt sein, wie sich der für viele größte Regisseur aller Zeiten dem Genre nähert. Ob er dabei selbst Regie führt oder als Produzent die Entwicklung und Umsetzung überwacht, bleibt allerdings offen. Als Produzent war er bereits an Western-Projekten beteiligt – etwa dem Crossover Cowboys & Aliens.

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Zunächst einmal wird Spielberg seine Expertise für ein anderes Genre ins Kino bringen: Sein nächster Film, der Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit, erscheint am 11. Juni 2026 im Kino.

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