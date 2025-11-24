Steven Spielberg gibt zu, dass er nicht besonders stolz auf Jurassic Park ist: "Nicht einmal unter meinen fünf Lieblingsfilmen"

Für viele Filmfans ist Steven Spielbergs Jurassic Park einer der besten Blockbuster aller Zeiten. Der Regisseur selbst blickt mit gemischteren Gefühlen auf sein eigenes Werk.

Es ist nicht einfach, aus der langen Karriere von Meisterregisseur Steven Spielberg die besten Filme auszuwählen. Für viele dürfte aber der Mega-Blockbuster Jurassic Park von 1993 ganz oben bei den absoluten Highlights des Filmemachers mitmischen. Spielberg selbst hat in der Vergangenheit jedoch ein ernüchterndes Fazit zu dem Dino-Spektakel gezogen und seine Meinung genau begründet.

Steven Spielberg hat nicht so viel persönliches Herzblut in Jurassic Park einfließen lassen

Showbiz Cheat Sheet hat einige Ausschnitte aus einem Spielberg-Interview gesammelt, das Peter Biskind 1997 für das Filmmagazin Premiere geführt hat. Darin sprach der Regisseur unter anderem darüber, dass seine Meisterwerke wie Der weiße Hai und E.T. - Der Außerirdische extrem persönliche Filme für ihn darstellen würden. Weniger Herzblut und persönliche Passion sei dagegen in Jurassic Park geflossen.

Der Filmemacher wollte den Blockbuster nicht von sich aus verfilmen, sondern wurde vom Autor der Romanvorlage Michael Crichton als absoluter Wunschregisseur für die Adaption verpflichtet. Im Premiere-Interview verglich Spielberg den Film wenige Jahre nach seinem extrem erfolgreichen Release mit Herzensprojekten wie E.T.:

Ich habe Jurassic Park nie so empfunden. Ich fand ihn nicht perfekt und er lag mir auch nicht so sehr am Herzen, dass ich die Integrität einer Fortsetzung schützen musste, indem ich andere daran hinderte, eine zu drehen – wozu ich natürlich das Recht gehabt hätte. Unter den Filmen, die ich gedreht habe und für wirklich gut halte, ist er nicht einmal unter den Top 5.

Für Spielberg war der Franchise-Ausbau von Jurassic Park kein großes Thema

Bei seinen persönlicheren Filmen wie die erwähnten Der weiße Hai und E.T. sträubte sich Spielberg stark gegen Fortsetzungen. Bei Ersterem gab er die Regie schließlich ab und bei Letzterem wehrte er sich erfolgreich gegen ein grundsätzliches Franchising.

Da ihm Jurassic Park aber gar nicht so sehr am Herzen lag, fiel es ihm laut dem Premiere-Interview leichter, Fans mehr aus dem Dino-Universum zu bieten und auch gleich noch selbst die Regie zu übernehmen. Das Ergebnis ist das Sequel Vergessene Welt: Jurassic Park, das 1997 veröffentlicht wurde.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.