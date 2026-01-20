Selbst Steven Spielberg war verängstigt: Teil 8 von legendärer Horror-Reihe kommt nächstes Jahr

Eine der prägenden Horror-Reihen des 21. Jahrhunderts kehrt bald mit einem neuen Schocker ins Kino zurück. Schon Steven Spielberg war der erste Teil nicht ganz geheuer.

Dass Horror und Found Footage wunderbar Hand in Hand gehen, dürfte spätestens seit dem Erfolg von Blair Witch Project kein Geheimnis sein. Was ist, wenn das Grauen auf der Leinwand wirkt, als wäre es tatsächlich irgendwo in einem abgelegenen Wald passiert? Der Gruselfaktor multipliziert sich gleich um ein Vielfaches.

Dieses Konzept liegt auch der Paranormal Activity-Reihe zugrunde, in der wir aus der Perspektive von Überwachungskameras unheimliche Ereignisse in Vorstadtwohnungen beobachten. Ein purer Albtraum, nachdem man sich nicht mehr ruhig ins Bett legen kann, sondern angsterfüllt in die Dunkelheit starrt und eine Bewegung erwartet.

Steven Spielberg wird ihn sicherlich nicht schauen: Paranormal Activity 8 hat jetzt offiziellen Kinostart

Der erste Paranormal Activity-Film entfachte 2007 einen riesigen Hype, der nicht zuletzt von Steven Spielberg befeuert wurde. So erzählte der Regisseur, dass sich die Tür seines leeren Schlafzimmers auf rätselhafte Weise von innen verschlossen hatte, nachdem er sich eine DVD mit einer frühen Fassung des Films angeschaut hatte.

Spielberg musste einen Schlosser rufen, um dem Spuk zu entkommen. Wie die Los Angeles Times damals schrieb, glaubte der Filmemacher hinter Horror-Hits wie Der weiße Hai (Regie) und Poltergeist (Produktion), die DVD sei verflucht gewesen, und gab den Datenträger dämonengerecht verpackt in einem Müllbeutel zurück.

Nächstes Jahr soll dieser Spuk im großen Stil auf die Leinwand zurückgebracht werden. Nachdem die Reihe mit den späteren Fortsetzungen etwas ausgefranzt ist, hat sich das Studio Paramount namhafte Unterstützung für das paranormale Comeback gesichert: Horror-Spezialist James Wan (Saw, Insidious, Conjuring) ist an Bord.

Bislang war unklar, wann Paranormal Activity 8 ins Kino kommt. Genau genommen wissen wir nicht einmal, wie sich der Film genau in die Kontinuität der Reihe einfügt. Handelt es sich um eine klassische Fortsetzung? Einen Neustart? Oder irgendetwas dazwischen? Was wir jetzt auf alle Fälle wissen, ist der offizielle Kinostart.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, erscheint Paranormal Activity 8 am 21. Mai 2027 in den USA im Kino. Für Deutschland steht noch kein Veröffentlichungsdatum fest. Wir gehen aber davon aus, dass die Horror-Rückkehr hierzulande zu einem ähnlichen Zeitpunkt erfolgt. Inszeniert wird der neue Film von Newcomer Ian Tuason.

Alle Paranormal Activity-Filme im Überblick:

Die Paranormal Activity-Filme sind unglaublich profitabel

Für Paramount stellt die Paranormal Activity-Reihe eines der lukrativsten Franchises dar. Bereits der erste Teil brach zahlreiche Rekorde und gilt als einer der profitabelsten Filme überhaupt: Bei einem Budget von gerade einmal 15.000 US-Dollar spülte er weltweit über 194 Millionen US-Dollar in die Kinokassen – eine beachtliche Gewinnspanne.

Auch die Fortsetzungen haben schwarze Zahlen geschrieben. Ausgestattet mit Budgets zwischen drei und zehn Millionen US-Dollar konnten vor allem die ersten Nachfolger mit dem Erfolg des Originals mithalten. Dank der niedrigen Produktionskosten haben sich aber auch die späteren Teile trotz sinkender Einnahmen als lukrativ erwiesen.

Die Einspielergebnisse der Paranormal Activity-Filme:

Die einzige Ausnahme bildet Next of Kin aus dem Jahr 2021. Ursprünglich war eine große Kinoauswertung geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und Lockdowns war das allerdings nicht möglich, sodass der Film exklusiv bei dem Streaming-Dienst Paramount+ veröffentlicht wurde. Nun kehrt der Grusel auf die Leinwand zurück.

Wie der Hollywood Reporter in seinem Bericht anmerkt, hat sich der Mai erst letztes Jahr als ein guter Startmonat für die Rückkehr einer beliebten Horror-Reihe erwiesen: Final Destination meldete sich nach 14 Jahren aus der Versenkung zurück und sicherte sich 316 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. Jetzt ist Paranormal Activity am Zug.