Steven Spielberg hat für einen seiner größten Erfolge komplett auf Gage verzichtet

Manche Filmprojekte sind persönlicher als andere. Diesen speziellen Film wollte Steven Spielberg nur unter einer Voraussetzung drehen.

Im Jahr 1993 brachte Steven Spielberg (Der Soldat James Ryan) einen Film heraus, der weltweites Aufsehen erregte und sieben Oscars sowie drei Golden Globes gewann, darunter in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Trotzdem wollte der Regisseur keinen Cent dafür haben.

Steven Spielberg spendete seine Filmeinnahmen komplett

Bevor Spielberg einwilligte, Schindlers Liste zu inszenieren, versuchte er jahrelang, das Projekt an weitere Regisseure wie Roman Polanski (Der Gott des Gemetzels), Sydney Pollack (Eyes Wide Shut) oder Martin Scorsese (Departed – Unter Feinden) abzugeben.

Wie Slashfilm bereits 2022 berichtete, wollte der Filmemacher die Biografie – übrigens basierend auf einem Roman von Thomas Keneally – nur unter einer Voraussetzung drehen:

Nennen wir es beim Namen. Ich habe keinen einzigen Dollar von den Gewinnen aus Schindlers Liste genommen, weil ich sie tatsächlich als Blutgeld betrachtete. Als ich mich ursprünglich entschied, Schindlers Liste zu drehen, sagte ich: Wenn dieser Film Gewinn abwirft, darf dieser weder an mich noch an meine Familie gehen, sondern muss der Welt zugutekommen.

Spielberg spendete seine Einnahmen aus Schindlers Liste an die von ihm gegründete Shoah Foundation, eine Organisation, die es sich zur Aufgabe macht, visuelle und auditive Aufnahmen von Holocaust-Überlebenden für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für Spielberg war dies essenziell:

Ich hoffe, dass sie in Schulen, Bibliotheken, Holocaust-Museen und anderen Museen sowie in Archiven auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen werden. Ich hoffe, dass sie dazu dienen, junge Menschen darüber aufzuklären, welche unvorstellbaren Gefahren damit verbunden sind, wie weit Hass uns treiben kann … Dies ist ein lebendiges Beispiel, und es gibt immer noch Zeitzeugen, die das überlebt haben.

Steven Spielberg machte zu Beginn seiner Filmkarriere mit Filmen wie Der weiße Hai oder Jurassic Park auf sich aufmerksam. Filme also, die ihr Publikum in erster Linie unterhalten wollten.

Deshalb unterscheidet sich Schindlers Liste von Spielbergs anderen Werken

Schindlers Liste unterschied sich stark von Spielbergs vorangegangenen Werken, da er mit dem Holocaust ein schweres Thema behandelte. Nicht immer gelingt es Regisseur:innen, reale Ereignisse mit der notwendigen Sensibilität zu verfilmen.

Der Geschichtsfilm erzählt von realen Ereignissen rund um Oskar Schindler, einem deutschen Unternehmer und NSDAP-Mitglied. Schindler nutzte seinen Einfluss, um laut Bundesarchiv über 1200 jüdische Menschen aus seinen Fabriken vor Deportation und Ermordung zu bewahren.

Verständlich, dass Spielberg dieses Filmprojekt mit einer gänzlich anderen Haltung anging. Letztlich sorgte Schindlers Liste für eine neue öffentliche Debatte zum Thema Holocaust.