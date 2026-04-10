Steven Spielberg ist an einem der größten Sci-Fi-Filme des 21. Jahrhunderts gescheitert

Steven Spielberg hat viele große Sci-Fi-Filme inszeniert, doch an einem riesigen Blockbuster biss er sich die Zähne aus. Ein anderer Meisterregisseur löste ihn nach einem Jahr ab.

Interstellar zählt für viele zu den besten Sci-Fi-Filmen des neuen Jahrtausends, für manche sogar zu den besten Filmen des Genres aller Zeiten. Doch beinahe hätte der Mega-Blockbuster ganz anders ausgesehen, denn bevor Christopher Nolan sich dem Projekt annahm, war ein anderer großer Regisseur in Interstellar involviert – und scheiterte: Steven Spielberg.

Steven Spielberg hat ein Jahr an Interstellar gearbeitet, bevor Christopher Nolan übernahm

Aktuell ist Spielberg auf Pressetour für seinen neuen Sci-Fi-Film Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit und sprach unter anderem mit dem britischen Empire Magazin (via Total Film ). Dabei kam er auf seine Arbeit an Interstellar vor über 12 Jahren zu sprechen und erklärte, dass er ursprünglich begeistert von dem Stoff war:

Ich war in Interstellar für ein Jahr involviert ... und ich war fasziniert davon. Ich habe viel Zeit im [Jet Propulsion Laboratory] in Pasadena, Kalifornien verbracht und mit Wissenschaftlern und Raumfahrtingeneuren gesprochen.

Doch nach und nach kristallisierte sich heraus, dass er und das Projekt einfach nicht zusammenfinden wollten. Stattdessen gab es einen weiteren heißen Anwärter:

Ich habe Christopher Nolans Bruder [Jonathan Nolan] angeheuert, um den ersten und zweiten Entwurf für mich zu schreiben, aber es ist nicht hängengeblieben. Jonah hat zu mir gesagt, 'Wenn ein Punkt kommt, an dem du entscheidest diesen Film nicht zu machen, kann ich dir sagen, wer es übernehmen wird. Er nervt mich schon damit. Und das ist mein Bruder Chris.'

Letztendlich musste Spielberg einräumen, dass er nicht die richtige Person für den Posten war:

Er hatte völlig recht. In der Sekunde, in der ich entschieden habe, den Film nicht zu machen, ist Chris zum Projekt gestoßen, wahrscheinlich direkt am nächsten Tag. Interstellar war ein viel besserer Film in Chris Nolans Händen, als er es in meinen gewesen wäre.

Heute ist es wohl nur schwer vorstellbar, dass jemand anderes als Christopher Nolan die Regie bei Interstellar übernehmen sollte. Sich den Film unter Spielbergs Führung vorzustellen, ist jedoch ein interessantes Gedankenspiel. Immerhin ist Spielbergs Schaffen in dem Film bis heute als großer Einfluss erkennbar.

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film startet in wenigen Monaten im Kino

Mit Disclosure Day hat sich Spielberg einmal mehr ins Sci-Fi-Genre zurückgewagt. Schon in wenigen Monaten erfahren wir, wie das Ganze aussehen wird. Der Film startet am 10. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Zum Cast gehören unter anderem Emily Blunt (Oppenheimer) und Josh O'Connor (The Mastermind).

Wenn ihr Interstellar dagegen mal wieder schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei RTL+ im Abo. Ansonsten steht der Film als Kauf- und Leihtitel bei den üblichen VoD-Anbietern zur Verfügung.