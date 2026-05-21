Steven Spielberg ist mit dem spektakulären neuen Sci‑Fi‑Thriller Disclosure Day – Tag der Wahrheit zurück und stellt die entscheidende Frage: Sind wir allein? [Anzeige]

Kaum ein anderer Regisseur hat das Sci-Fi-Kino so sehr geprägt wie Steven Spielberg. In seinem neuen Blockbuster Disclosure Day – Tag der Wahrheit stellt er die Frage aller Fragen: Sind wir allein?

Der Kinosommer verspricht, fantastisch zu werden. Nicht zuletzt erwartet uns ein neuer Film von Steven Spielberg. Nach vier langen Jahren des Wartens – die größte Pause im Schaffen der Regielegende seit den frühen Neuzigern – meldet sich der Filmemacher auf der Leinwand zurück. Und das in dem Genre, in dem er sich am besten auskennt: Science-Fiction. Hier kommt Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit.

Seit Beginn seiner Karriere interessiert sich Spielberg für zukünftige Welten und verwebt Ideen des Science-Fiction-Kinos mit unserer eigenen Gegenwart. Sei es die Ankunft von Aliens auf der Erde oder der Blick in eine Gesellschaft, die von futuristischer Technologie geprägt ist: Spielberg verpackt spannende Gedankenspiele in spektakulären Bildern. Disclosure Day – Tag der Wahrheit macht da keine Ausnahme.

Das erwartet euch in Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film Disclosure Day – Tag der Wahrheit

Bereits der erste Trailer zu Spielbergs neuem Science-Fiction-Film sorgte mit einer Szene für Aufsehen, in der die Meteorologin Margaret Fairchild in Kansas City vor die Kamera tritt, um den Wetterbericht vorzutragen. Plötzlich spricht sie jedoch in einer fremden Sprache, die sich kein Mensch erklären kann. Unheimliche Laute dringen aus ihrem Mund, als hätte eine unerklärliche Macht von ihr Besitz ergriffen.

Disclosure Day – Tag der Wahrheit stellt die Frage aller Fragen: Was ist, wenn wir nicht allein sind? Mehr noch: Wie es der Titel andeutet, soll die Menschheit endlich eine Antwort erhalten, die den Lauf der Geschichte für immer verändern wird. Um diese Wahrheit zu enthüllen, hat Spielberg einen grandiosen Star-Cast zusammengetrommelt, angeführt von der Oscar®-Nominierten Emily Blunt, die aktuell in Der Teufel trägt Prada 2 begeistert.

Auch im Sci-Fi-Genre hat Blunt schon Erfahrung gesammelt, sei es im Zeitreise-Kontext von Edge of Tomorrow oder im Zuge der Endzeitvision A Quiet Place. An ihrer Seite tritt der nicht weniger talentierte Emmy- und Golden-Globe-Gewinner Josh O'Connor (Challengers) in Erscheinung, genauso wie Oscar®-Preisträger Colin Firth (The King's Speech). Darüber hinaus gehören Eve Hewson (Bad Sisters), Colman Domingo (Sing Sing) und Wyatt Russell (Thunderbolts*) dem Ensemble an.

Der größte Star von Disclosure Day – Tag der Wahrheit ist allerdings Spielberg selbst. Denn wenn Spielberg einen Sci-Fi-Film dreht, darf man sich auf einen Blockbuster der Extraklasse gefasst machen. Die bisherigen Genre-Beiträge des Regisseurs lassen sich vor allem in zwei Gattungen teilen: Auf der einen Seite interessiert sich Spielberg für technologische Möglichkeiten, auf der anderen für außerirdisches Leben.

Mit Disclosure Day – Tag der Wahrheit setzt Steven Spielberg seine größte Sci-Fi-Obsession fort

In Jurassic Park werden Dinos durch Gentechnik zurückgebracht, in A.I. – Künstliche Intelligenz lernen wir einen Roboterjungen kennen und Ready Player One entführt in virtuelle Welten. Für den Crime-Thriller Minority Report hatte Spielberg sogar ein Team aus Zukunftsexpert:innen zusammengestellt, um eine möglichst realistische Version des Jahres 2054 ins Kino zu bringen. Noch mehr fasziniert ihn aber das Fremde.

Sein erster Science-Fiction-Film, Unheimliche Begegnung der dritten Art, erzählte von der Landung eines UFOs in den USA, ehe er sich kurz darauf in E.T. – Der Außerirdische einem kleinen Wesen widmete, das aus Versehen auf der Erde zurückgelassen wurde und nun versucht, wieder Kontakt zu seiner Spezies aufzunehmen. In Krieg der Welten entfesselte er schließlich eine komplette Alien-Invasion.

Sogar Indiana Jones, der die größten Geheimnisse der Weltgeschichte entschlüsselt hat, machte in seinem vierten Leinwandabenteuer die Bekanntschaft mit Außerirdischen. Mit anderen Worten: Spielberg liebt Aliens und würde, wie er kürzlich in der Late Night Show mit Stephen Colbert verriet, gerne als Botschafter der Erde fungieren, wenn es um den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform geht.

Vorerst lässt er seiner Vorstellungskraft dort freien Lauf, wo er es am besten kann: im Kino. Disclosure Day – Tag der Wahrheit verspricht einen aufregenden Alien-Mystery-Thriller, der uns zweieinhalb Stunden lang in den Bann zieht und ganz nebenbei mit einer besonderen Reunion aufwartet: Zum ersten Mal seit fast zwei Dekaden arbeitet Spielberg wieder mit Drehbuchautor David Koepp zusammen.

Von Mission: Impossible über Spider-Man bis Illuminati: Koepp ist einer der gefragtesten Blockbuster-Autoren Hollywoods und hat für Spielberg nicht nur die ersten beiden Jurassic Park-Filme geschrieben, sondern auch Krieg der Welten und den vierten Indiana Jones. Wir dürfen sehr gespannt sein, was sich die beiden ausgedacht haben. Disclosure Day – Tag der Wahrheit startet am 10. Juni 2026 in den deutschen Kinos.