Steven Spielberg verrät, wie E.T. weitergeht, und bricht mit nur einem Satz Millionen Fans das Herz

Über 40 Jahre nach dem Kinostart seines Sci-Fi-Meisterwerks E.T. – Der Außerirdische offenbart Regisseur Steven Spielberg das Schicksal der beiden Hauptfiguren.

Eigentlich ist es unglaublich, dass E.T. – Der Außerirdische niemals fortgesetzt wurde. Knapp 800 Millionen US-Dollar konnte die außergewöhnliche Mischung aus Coming-of-Age- und Sci-Fi-Film bis dato einspielen. Nach allen bekannten Hollywood-Gesetzen muss bei einem solch massiven Erfolg eigentlich Teil 2 kommen.

Obwohl Regisseur Steven Spielberg zusammen mit E.T.-Drehbuchautorin Melissa Mathison einen Entwurf für eine Fortsetzung geschrieben hat, musste er sich schnell eingestehen, dass E.T. II: Nocturnal Fears keine gute Idee war. Der Film hätte von bösen Aliens erzählt, die Elliott und seine Freunde entführen.

Spielberg enthüllt: So geht es nach dem Ende von E.T. weiter

Bis heute wussten wir nicht, wie die Geschichte nach dem Ende des Films von 1982 weitergegangen wäre. Werden sich der kleine Junge und sein außerirdischer Freund noch einmal begegnen? Wie Spielberg im Interview mit Josh Horowitz von Happy Sad Confused verrät, bleibt die traurigste Abschiedsszene der Filmgeschichte eine endgültige.

Haben sich Elliott und E.T. jemals wieder gesehen? Spielberg sagt ganz klar:

Nein. Er hat ihn nie wieder gesehen.

Millionen von Fans dürfte diese Nachricht erschüttern und das Herz brechen. Wie kann es sein, dass Spielberg, der wohl einfühlsamste aller Blockbuster-Regisseure, eine seiner bekanntesten Geschichten so nüchtern enden lässt? Kein Wiedersehen für Elliott und E.T.? Das klingt sehr schmerzhaft. Doch es ist nur die halbe Wahrheit.

Wie Spielberg enthüllt, bleiben die beiden miteinander verbunden:

[Elliott] hat von [E.T.] geträumt. Es gab also eine Art seelische Verbindung zwischen den beiden.

Zur weiteren Erklärung geht Spielberg zu den finalen Minuten des Sci-Fi-Klassikers zurück, wenn E.T. seinen Finger ausstreckt, Elliott an der Stirn berührt und sagt, dass er für immer dort bei ihm sein wird. E.T. und Elliott müssen sich nicht physisch treffen, sondern sind durch das Erlebte im Geiste miteinander vereint.

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Wo kann man E.T. – Der Außerirdische gerade schauen?

Wenn ihr direkt Lust auf einen Rewatch bekommen habt, könnt ihr E.T. – Der Außerirdische aktuell bei Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen. Darüber hinaus steht der Film bei Amazon, Apple und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung. In Deutschland ist er außerdem auf DVD, Blu-ray und UHD erschienen.