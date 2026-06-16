Steven Spielberg verrät seinen liebsten Christopher Nolan-Film und ich gebe ihm völlig recht

Regielegende Steven Spielberg präsentiert aktuell seinen neuen Sci-Fi-Film Disclosure Day im Kino. Sein Christopher Nolan-Favorit ist trotzdem nicht Interstellar, was ich gut nachvollziehen kann.

Wann immer ein neuer Film von Steven Spielberg im Kino läuft, ist ordentlich was los. So sprach der Meisterregisseur im Rahmen seines neuen Streichs Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit, der erneut Rekorde brach, mit der Presse und ließ sich unter anderem seinen Lieblingsstreifen von Christopher Nolan entlocken. Es ist allerdings nicht, wie man bei seiner Sci-Fi-Affinität meinen könnte, Interstellar oder das Historiendrama Oppenheimer, das auch Spielberg hätte in Angriff nehmen können. Stattdessen ist sein Nolan-ischer Favorit ein Thriller aus dem Jahr 2000. Ein Mann von Geschmack!

Steven Spielbergs (und mein) Lieblingsfilm von Christopher Nolan ist Memento

Wenn es um Blockbuster seines Kollegen Christopher Nolan geht, gibt es für Steven Spielberg nichts Größeres als den Rückwärts-Thriller Memento. Und ich habe mich selten so verbunden mit ihm gefühlt. Wie er gegenüber Collider offenbarte, ist es für ihn nicht mal ein knappes Rennen: "Es wird für immer der absolute Lieblingsfilm von allen sein, die Chris gemacht hat." Eindeutiger wird es nicht.

In Memento spielt Guy Pearce (L.A. Confidential) einen Mann namens Leonard, der keine neuen Erinnerungen behalten kann und trotz seiner speziellen Art der Amnesie nach dem Mörder seiner Frau sucht. Dabei erleben wir nur die Schwarzweiß-Flashbacks in korrekter Reihenfolge, während die Haupthandlung in der Gegenwart Szene für Szene rückwärts erzählt wird, um Leonards Verwirrung nachzustellen. Doch kann er seinen Verbündeten Teddy und Natalie (die beiden Matrix-Stars Joe Pantoliano und Carrie-Anne Moss) über den Weg trauen, oder versucht man ihn und seinen Zustand für eigene Zwecke auszunutzen?

Memento war Nolans zweiter abendfüllender Spielfilm nach seinem Noir-Debüt Following. Geschrieben hat er das komplexe Drehbuch wie so oft zusammen mit seinem Bruder Jonathan Nolan – und es ist neben den tollen Stars die Hauptattraktion. Von der Moviepilot-Gemeinschaft gab es dafür eine kollektive 8 von 10, wodurch ihr Mr. Spielberg und mir eher widersprechen würdet – denn noch besser bewertet habt ihr die Nolan-Filme The Dark Knight, Inception und Interstellar.

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Kann man Memento aktuell irgendwo streamen?

Überraschenderweise: nein. Bei einem so beliebten Regisseur wie Christopher Nolan ist es tatsächlich erstaunlich, dass man einen seiner beliebtesten Filme weder als Teil eines Streaming-Abos, noch als Leih- und Kauftitel online abrufen kann. Stattdessen muss man sich aktuell die physische Heimkino-Version von entweder Planet Media/Ascot Elite oder Mediacs besorgen. Was wohl Steven Spielberg dazu sagen würde?