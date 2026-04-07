Steven Spielberg will keinen Horrorfilm drehen: Der Grund ist einer der größten Hits des letzten Jahres

Der Vater des modernen Blockbusters, Steven Spielberg, möchte keinen Horrorfilm mehr drehen. Überraschenderweise nennt er als Grund dafür einen der größten Horror-Hits der letzten Jahre.

Ohne Steven Spielberg gäbe es den modernen Blockbuster in der Form, so wie wir ihn heute kennen, nicht. Und auch wenn er natürlich über weite Strecken für seine Familienunterhaltung und historischen Epen bekannt ist, war er auch zu keinem Zeitpunkt den etwas düsteren Stoffen und dem Horror-Genre gegenüber abgeneigt, auch wenn er selbst noch keinen Horrorfilm gedreht hat.

Sein großer Durchbruch, Der weiße Hai, käme dem Genre noch am nächsten, und bei dem ersten Poltergeist-Film war er nur der Produzent. Doch jetzt gab er bekannt, dass er mittlerweile keine Horrorfilme mehr drehen möchte.

Spielberg schwärmt über Horror-Hit aus vergangenem Jahr

Wie Empire berichtet, hat Spielberg in einem Interview über die Filme der vergangenen Jahre gesprochen, die ihn begeisterten. Dabei schwärmte er nicht nur von Denis Villeneuves Dune-Adaptionen, sondern auch von Zach Creggers Horror-Hit Weapons - Die Stunde des Verschwindens aus dem vergangenen Jahr. Der Film war ein enormer Erfolg und bekommt jetzt sogar ein Prequel.

In seiner Begeisterung für Weapons gab der Meisterregisseur jedoch auch bekannt, warum er selbst keinen Horrorfilm mehr drehen würde:

Wenn ich Weapons sehe, bekomme ich keine Lust, einen Horrorfilm zu drehen, der genauso gruselig oder noch gruseliger ist als Weapons. Der Film befriedigt mich so vollkommen, dass er mir tatsächlich den Wunsch nimmt, eines Tages einen wirklich, wirklich gruseligen Film zu drehen.

Wann startet Steven Spielbergs nächster Film?

Spielberg dreht jetzt zwar vermutlich keinen Horrorfilm mehr, kehrt aber mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit dieses Jahr mit einem UFO-Film zurück in die Kinos. Der Blockbuster über eine Art mysteriöse Alien-Invasion startet hierzulande ab dem 11. Juni in den Kinos.