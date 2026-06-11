Steven Spielberg will seit Jahrzehnten einen Bond-Film drehen, aber er wurde immer abgelehnt : "Jetzt könnt ihr euch mich nicht mehr leisten"

Steven Spielberg erzählte jetzt in einem Interview, dass er schon immer einen Bond-Film drehen wollte, jedoch regelmäßig abgelehnt wurde. Heute könne er aus einem bestimmten Grund keinen mehr machen.

Steven Spielberg ist auf der großen Leinwand zurück und nach Jahren endlich wieder mit einem Science-Fiction-Streifen. Wie uns Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit gefallen hat, könnt ihr in unserem Film-Check nachlesen. Während der Promo-Phase des Films hat der Meisterregisseur in einem Interview erzählt, dass er schon immer einen Bond-Film drehen wollte, jedoch mehrfach abgelehnt wurde.

Broccoli lehnte Spielberg mehrfach als Bond-Regisseur ab

Wie Variety berichtet, hat Spielberg in einem Podcast erzählt, wie er schon immer den Traum verfolgt hatte, einen Bond-Film zu inszenieren, nachdem er James Bond 007 jagt Dr. No im Jahre 1962 gesehen hatte. Er rief den Produzenten Albert R. Broccoli nach dem Erfolg von Der weiße Hai an und schlug sich selbst als Regisseur vor, wurde jedoch abgelehnt.

Nach Unheimliche Begegnung der dritten Art rief Broccoli zurück und fragte Spielberg, ob er die Melodie aus dem Film für den sich in der Produktion befindenden James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim benutzen dürfe. In diesem Rahmen schlug Spielberg sich erneut als Regisseur vor und wurde abermals abgelehnt, die Melodie gab er jedoch trotzdem frei.

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Als er George Lucas davon erzählte, erzählte ihm dieser von seiner Idee über einen gewissen "Indiana Smith", woraufhin das Indiana Jones-Franchise zum Leben erweckt wurde. Spielberg erzählte weiter, wie er heutzutage auf eine Regie-Anfrage für einen neuen Bond-Film reagieren würde:

Wenn man mich also heute bitten würde, einen Bond-Film zu drehen, wäre meine Antwort: ‚Das könnt ihr euch nicht leisten.‘

Wann startet der nächste James Bond-Film?

Zu dem nächsten Bond-Film wurde bis auf den Regisseur Denis Villeneuve bislang nur wenig bekannt gegeben. Da bisher nicht einmal der nächste Hauptdarsteller für den Agenten mit der Nummer 007 feststeht, ist ein Kinostart vor der zweiten Jahreshälfte von 2028 sehr unwahrscheinlich.