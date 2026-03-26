Steven Spielberg wollte ihn nicht, jetzt erobert er die Netflix-Charts: Serienkiller-Thriller mit Denzel Washington war 28 Jahre in Planung

In den Netflix-Charts kämpft sich gerade ein Thriller mit Denzel Washington und einer 28-jährigen Geschichte nach oben. Steven Spielberg und Clint Eastwood sollten ihn drehen, lehnten aber ab.

The Little Things, in dem Denzel Washington einen Serienkiller jagt, mag vielen Netflix-Zuschauer:innen nichts sagen – auch, wenn der Film gerade die Charts erklimmt. Hinter dem Thriller verbirgt sich allerdings eine 28-jährige Geschichte. Er ging unter anderem durch die Hände von Steven Spielberg und Clint Eastwood.



Vergessener Thriller mit Denzel Washington bei Netflix: Steven Spielberg war er zu düster

The Little Things dreht sich um den Ermittler Deke (Washington), der nach einem mysteriösen Zwischenfall in seiner Vergangenheit auf dem Land als Sheriff arbeitet. Schließlich kehrt er nach Los Angeles zurück und trifft dort auf seinen jungen Kollegen Baxter (Rami Malek), der einem Frauenmörder auf der Spur ist. Deke sieht Parallelen zu einem alten Fall und beginnt, die Ermittlungen inoffiziell zu unterstützen.

Schaut hier den Trailer zu The Little Things:

The Little Things - Trailer (Deutsch) HD

Als The Little Things 2021 erschien, hatte er bereits eine 28-jährige Geschichte hinter sich. Wie Regisseur John Lee Hancock gegenüber Deadline erklärte, habe er eine frühe Version des Drehbuchs bereits 1993 fertiggestellt. Daraufhin bot er es mehreren Regisseuren an, die alle aber ablehnten: Steven Spielberg etwa war der Stoff nach dem aufwühlenden Dreh von Schindlers Liste schlicht zu düster (er wandte sich nach einer Pause Vergessene Welt: Jurassic Park zu). Auch Clint Eastwood war zeitweise für die Inszenierung im Gespräch.

Schließlich übernahm Hancock die Regiearbeit selbst und brachte The Little Things 2021 ins Kino. Unglücklicherweise erhielt der Film zum Start größtenteils unterdurchschnittliche Kritiken – seine Wertung bei Rotten Tomatoes beläuft sich auf lediglich 45 Prozent positive Kritiken. Beim regulären Publikum schneidet er mit 67 Prozent allerdings deutlich besser ab.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus (Stand 26. März):

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