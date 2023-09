Steven Spielbergs Herzensprojekt war jahrelang in der Produktionshölle und jetzt kommt die Erlösung von Netflix

In wenigen Stunden feiert mit Maestro einer der Filme seine Premiere, die Steven Spielberg am liebsten selbst umgesetzt hätte. Schlussendlich kam aber doch alles ganz anders.

Schon jetzt lässt sich sagen: Das Leonard Bernstein-Biopic Maestro wird nächstes Jahr bei den Oscars eine entscheidende Rolle spielen. Seit Jahren versucht Hollywood, die Geschichte des legendären Komponisten, Dirigenten und Pianisten auf die große Leinwand zu bringen. Jetzt veröffentlicht Netflix den Film.

Großer Oscar-Favorit von Netflix: Steven Spielberg hat Maestro an Bradley Cooper weitergegeben

Maestro hat in den vergangenen Jahren immer wieder in unterschiedlicher Form in der Gerüchteküche der Traumfabrik die Runde gemacht. Ein prestigeträchtiges Projekt um einen der größten Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts: Da waren viele Studios interessiert. Richtig konkret wurde die Umsetzung erstmals Mai 2018.

Paramount setzte sich Maestro ganz oben auf seine Prioritätenliste und schloss sich mit Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin zusammen, um Bernsteins Geschichte ins Kino zu bringen. Schlussendlich entschied sich Spielberg jedoch dazu, ein anderes Herzensprojekt aus dem Musikbereich umzusetzen: West Side Story (2021).

Hier könnt ihr den Trailer zu Maestro schauen:

Maestro - Teaser Trailer (English) HD

Auch der zweite große Regiename, der mit Maestro in Verbindung gebracht wurde, hat den Film schlussendlich nicht gedreht: Scorsese erteilte Paramount damals eine Absage, um sich ebenfalls einem Herzensprojekt zu widmen: The Irishman (2019). Im Januar 2020 wurde verkündet, dass Maestro fortan unter dem Dach von Netflix entwickelt wird.

Drei Jahre später ist es endlich so weit und Maestro feiert bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Inszeniert wurde der Film nun von Bradley Cooper, der auch die Hauptrolle spielt. Mit seinem Regiedebüt A Star Is Born (2018) beeindruckte er Spielberg so sehr, dass dieser ihm Maestro als nächsten Film angeboten hat.

In der Late Show mit Stephen Colbert erzählt Cooper die Geschichte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ausgehend vom ersten Trailer scheint sich das lange Warten auf Maestro gelohnt zu haben. Coopers Ansatz sieht nach keinem gewöhnlichen Biopic aus. Wir dürfen gespannt sein, wie die ersten Kritiken aus Venedig ausfallen.

Wann startet Bradley Coopers Maestro bei Netflix?

Am 2. September 2023 feiert Maestro in Venedig seine Premiere. Am 22. November 2023 erhält der Film in den USA (und vielleicht auch in Deutschland) einen limitierten Kinostart. Ab dem 20. Dezember 2023 steht Maestro bei Netflix als Stream zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.