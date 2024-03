Steven Spielbergs Kriegsserie legt nach: Der Zusatz-Film für Masters of the Air streamt jetzt

Die Kriegsserie Masters of the Air untermauert mit einem zusätzlichen Film, in dem auch Steven Spielberg und Tom Hanks auftreten, ihre Piloten-Geschichte nach wahren Begebenheiten.

Nach Streaming-Rekorden endete die gefeierte Kriegsserie Masters of the Air am Freitag, den 15. März 2024, mit ihrer 9. Folge. Damit der Abschied von den Bomber-Piloten und ihren lebensgefährlichen Missionen nicht allzu schwerfällt, veröffentlicht Apple TV+ zusammen mit dem Serien-Finale außerdem einen Zusatz-Film, der noch tiefere Einblicke gewährt: die Dokumentation The Bloody Hundredth.



Der Kriegsfilm zur Kriegsserie: The Bloody Hundredth vertieft die wahre Geschichte hinter Masters of the Air

Auch wenn Masters of the Air keine 2. Staffel erhalten soll, bietet The Bloody Hundredth Zuschauenden die Möglichkeit, sich noch etwas tiefer in die wahren Hintergründe der US-Piloten im Zweiten Weltkrieg zu vertiefen. Denn die Kriegsserie basiert zwar auf dem gleichnamigen Sachbuch * von Donald L. Miller, bleibt aber eine fiktionalisierte Erzählung, die längst nicht alles abbilden konnte.

Die 1-stündige Doku rückt mit exklusivem Archivmaterial und Interviews von Überlebenden die realen Flieger-Vorbilder von Gale Cleven (Austin Butler), John Egan (Callum Turner), Harry Crosby (Anthony Boyle) und Robert 'Rosie' Rosenthal (Nate Mann) in den Fokus und erklärt, warum die verlustreiche 100. Bomber-Gruppe als "Bloody Hundredth" (also "Blutige Hundertste") bezeichnet wurde.

Schaut hier den Trailer vom Kriegsfilm-Zusatz The Bloody Hundredth

The Bloody Hundredth - Trailer (English) HD

Nachdem Tom Hanks und Steven Spielberg in Masters of the Air, wie schon bei den Vorgänger-Kriegsserien Band of Brothers und The Pacific, wieder maßgeblich als ausführende Produzenten ihre Finger im Spiel hatten, sind sie in der Doku sogar aktiv dabei: Spielberg tritt in Interviews vor die Kamera, um sein Geschichtswissen zu zeigen, und Tom Hanks nimmt im englischen Original die Rolle des Erzählers von The Bloody Hundredth ein.

