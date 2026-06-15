Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Blockbuster bricht Rekord an den Kinokassen – das hat der Meisterregisseur noch nie geschafft

Steven Spielbergs jüngstes Sci-Fi-Abenteuer läuft seit letzter Woche im Kino und wird bereits heiß von Filmfans diskutiert. An den Kinokassen überzeugt der Alien-Mystery-Thriller mit einem Rekord.

Wenn Steven Spielberg einen neuen Film ins Kino bringt, sind die Erwartungen groß – vor allem, wenn es sich um einen Sci-Fi-Blockbuster wie Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit handelt. Spielberg hat das Genre mit seinen Meisterwerken maßgeblich geprägt, von E.T. bis Krieg der Welten. Dennoch war unklar, ob sein neuester Streich mit früheren Erfolgen mithalten kann. Die Zahlen vom Wochenende enthüllen aber bereits den ersten Rekord.

Disclosure Day: Steven Spielberg setzt sich mit persönlichem Rekord an die Spitze der Kinocharts

Wie aus dem Box-Office-Bericht des Hollywood Reporters hervorgeht, konnte Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit zum Start 93,9 Millionen US-Dollar einspielen. 44 Millionen US-Dollar stammen aus den USA und 49,9 Millionen US-Dollar aus den internationalen Märkten. Das ist ein Rekord: Kein anderer Spielberg-Film, der auf einer eigenen Idee des Regisseurs basiert, hatte ein besseres Startwochenende.

In der heutigen Blockbuster-Landschaft ist das unheimlich wertvoll: Die meisten großen Filme basieren auf bereits existierenden Geschichten. Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit ist jedoch weder eine Fortsetzung noch eine Neuauflage. Es handelt sich nicht einmal um die Adaption eines Romans, wie es bei vielen anderen Spielberg-Filmen der Fall ist. Mit einem solchen Film Massen ins Kino zu bringen, ist nicht leicht.

Die Top 5 von Spielbergs besten US-Starts:

Disclosure Day – Tag der Wahrheit lockte mit einem großen Geheimnis, das im Verlauf des Films enthüllt wird. Das Marketing in Verbindung mit Spielbergs Sci-Fi-Reputation hat offenbar sehr gut funktioniert, sodass der Film schwarze Zahlen schreiben könnte. Variety beziffert das Budget auf 115 Millionen US-Dollar, was für einen solchen Film sehr moderat ist, und die Marketing-Kosten auf 80 Millionen US-Dollar.

Die Gewinnschwelle von Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit liegt laut Variety bei 300 Millionen US-Dollar. Generell gilt, dass ein Blockbuster als profitabel gilt, wenn er das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten eingenommen hat. Nicht nur müssen Budget und Marketing gedeckt werden. Die Einnahmen in den Kinos gehen nicht nur an das Studio, sondern eben auch zur Hälfte an die Spielstätten.

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Sci-Fi-Film Disclosure Day startet in Deutschland auf Platz 2 – und bekommt Konkurrenz von zwei Horror-Hypes

In Deutschland hat es Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit zum Start auf Platz 2 der Kinocharts geschafft. An dem Spoof-Movie-Comeback Scary Movie 6 gab es selbst für Blockbuster-Maestro Spielberg kein Vorbeikommen. Dennoch wurden mit den Previews seit Mittwoch insgesamt 135.000 Tickets verkauft, wie The Spot berichtet.

Die hiesige Top 5 gestaltet sich hierzulande wie folgt (die Zahlen drücken den Gesamtwert seit Kinostart aus):

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit im weiteren Verlauf seines Kinolebens hält. Gerade in Deutschland wird es spannend, da diese Woche endlich die Horror-Sensation Backrooms startet – und eine Woche später gleich die nächste: Obsession – Du sollst mich lieben. Beide Filme haben in den USA zahlreiche Rekorde gebrochen und gelten als absolute Erfolgsgeschichten.

Disclosure Day läuft seit dem 10. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Emily Blunt, Josh O'Connor und Colin Firth spielen die Hauptrollen. Darüber hinaus gehören Colman Domingo, Eve Hewson und Wyatt Russell zum Cast.