Stieg Larsson starb, ohne zu wissen, dass er eine der erfolgreichsten Thriller-Reihen aller Zeiten geschrieben hat

Eine der populärsten Thriller-Reihen unserer Zeit hat tragische Hintergründe: Verblendung-Autor Stieg Larsson erfuhr niemals von seinem Erfolg, da er vor der Veröffentlichung verstarb.

Für Thriller-Fans gehören sie fest zur Grundausbildung: Die schwedische Roman-Trilogie Verblendung, Verdammnis und Vergebung folgt einem ungleichen Ermittler-Pärchen und wurde bereits in vielen verschiedenen Varianten verfilmt. Stieg Larsson, der Autor der Reihe, verstarb jedoch, bevor er von seinem Erfolg erfahren konnte.

Verblendung-Autor Stieg Larsson verstarb 2 Jahre vor der Veröffentlichung

Stieg Larsson war ein schwedischer Autor, Journalist und politischer Aktivist. Neben seiner Arbeit als Journalist für das antirassistische Magazin Expo wurde er vor allem als Schöpfer der Millenium-Trilogie bekannt. Diese sollte eigentlich 10 Teile zählen: Der Autor verstarb jedoch tragischerweise im Alter von 50 Jahren an einem Herzinfarkt. Teil 4 der Reihe wurde nie beendet – die berühmten Bücher 1-3 wurden nach seinem Tod veröffentlicht.

Ironischerweise beschreibt Kurdo Baksi, ein ehemaliger Kollege und Freund von Larsson, den Autor als eher mittelmäßigen, wenn nicht sogar schlechten Schreiber – er habe kein gutes Gespür für Worte gehabt. Die Einschätzung löste laut dem Spiegel sogar Gerüchte aus, dass Stieg Larssons Ehefrau Eva Gabrielsson bei der sprachlichen Umsetzung der Romane ausgeholfen habe. Larssons Geschichte sowie der folgende Erbstreit wurden 2018 in Stieg Larsson - The Man Who Played With Fire ebenfalls verfilmt.

Die Millenium-Reihe wurde mehrfach verfilmt – unter anderem mit Daniel Craig

Wie nun immer die Romane genau geschrieben wurden: Sie waren ein voller Erfolg. Die Millennium-Trilogie zählte bis 2015 weltweit über 82 Millionen verkaufte Exemplare und wurde in mehreren Versionen verfilmt. Im schwedischen Original übernahmen 2009 Michael Nyqvist und Noomi Rapace die Hauptrollen des Journalisten Mikael Blomkvist und der Hackerin Lisbeth Salander.

Nur zwei Jahre später griff Meisterregisseur David Fincher das Material auf und realisierte eine Version für den internationalen Markt: Nun waren es Daniel Craig und Rooney Mara, die das ikonische Ermittler-Paar verkörperten und Daniel Craigs besten Film neben der James Bond-Reihe lieferten.

Wird es jemals eine Fortsetzung von Stieg Larssons Thriller-Reihe geben?

Obwohl Teil 4 der Millenium-Reihe bereits begonnen wurde und Exposés der Teile 4-6 vorliegen, haben sich Stieg Larssons Angehörige dagegen entschieden, den 4. Teil zu veröffentlichen oder von anderen Schriftsteller:innen beenden zu lassen.

Allerdings stimmten die Erben 2013 den Plänen zu, dass Journalist und Schriftsteller David Lagercrantz einen eigenen 4. Teil der Millenium-Reihe veröffentliche. Diese erschien in Deutschland unter dem Namen Verschwörung und wurde durch die Titel Verfolgung und Vernichtung ebenfalls zur Trilogie. Die Verfilmung Verschwörung von Fede Álvarez besetzte 2018 Claire Foy und Sverrir Gudnason, floppte jedoch an den Kinokassen.

Hoffnung auf neue Filme gibt es dennoch: Denn seit 2022 erscheint die 3. Millenium-Reihe der Autorin Karin Smirnoff, die die Geschichte um Lisbeth Salander weiterspinnt. Teil 1 namens Verderben erschien 2022, Teil 2 namens Vergeltung 2024. Ein 3. Teil ist noch geplant – womöglich findet sich hier die Aussicht auf eine weitere Umsetzung auf der großen Leinwand. Damit lebt Stieg Larssons Andenken auch heute weiter.