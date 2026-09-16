Der perfekte Bridgerton-Ersatz kommt noch dieses Jahr zu Netflix: Neue Stolz und Vorurteil-Serie enthüllt Starttermin

Fans romantischer Historien-Dramen dürfen sich auf die neue Stolz und Vorurteil-Miniserie freuen, die Jane Austens Klassiker adaptiert. Neue Bilder haben jetzt den Starttermin enthüllt.

Nicht nur Bridgerton-Fans fiebern diese Miniserie schon seit Monaten entgegen: Jane Austens Literaturklassiker Stolz und Vorurteil wird von Netflix neu aufgelegt und in sechs Episoden erzählt. Jetzt hat der Streamer neue Bilder zu der heiß erwarteten Serie veröffentlicht – und endlich auch den genauen Starttermin enthüllt.

Stolz und Vorurteil wird zur Miniserie bei Netflix: Bridgerton-Ersatz kommt im Dezember

Wie Netflix in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird Stolz und Vorurteil am 3. Dezember 2026 starten. Alle sechs Folgen der Miniserie erscheinen dann auf einen Schlag und werden die Geschichte von Elizabeth Bennett und Mr. Darcy in neuem Gewand erzählen.

Neue Bilder zur Serie haben jetzt einen genaueren Blick auf die Darsteller:innen enthüllt, die in die bekannten Rollen schlüpfen. So sehen wir mehr von The Crown-Star Emma Corrin in der Titelrolle von Elizabeth Bennett, James Bond-Favorit Jack Lowden als Mr. Darcy, Freya Mavor als Jane Bennett und Olivia Colman als Mrs. Bennett. Doch seht selbst:

Austins klassischer Stoff wurde von der Autorin Dolly Alderton für Netflix adaptiert, die mit ihrem Romanen Everything I Know About Love und Good Material unter Fiction-Fans für Aufsehen sorgte. Die Regie bei der Serie übernahm Euros Lyn, der unter anderem den Netflix-Hit Heartstopper in seiner Filmografie vorweisen kann.

Stolz und Vorurteil wurde schon zahlreiche Male verfilmt

Stolz und Vorurteil dreht sich um die Bennett-Schwestern, deren Leben Anfang des 19. Jahrhunderts im ländlichen Großbritannien aufgemischt wird, als einige wohlhabende Junggesellen in die Nachbarschaft ziehen. Während Jane schnell mit dem charmanten Mr. Bingley anbandelt, gerät Elizabeth immer wieder mit dessen störrischen Freund Mr. Darcy aneinander. Doch können die beiden trotz ihrer Vorurteile nicht voneinander lassen.

Die Geschichte wurde bereits zahlreiche Male für TV und Film adaptiert. Die bekanntesten Verfilmungen bilden die sechsteilige BBC-Serie mit Jennifer Ehle und Colin Firth aus dem Jahr 1995 sowie die Kinoverfilmung von Joe Wright mit Keira Knightley und Matthew Macfayden.

Jane Austen-Fans dürfen sich dieses Jahr übrigens noch über eine weitere große Verfilmung eines ihrer Klassiker freuen. Sinn und Sinnlichkeit wurde von Georgia Oakley fürs Kino adaptiert, wo das Liebesdrama am 15. Oktober 2026 startet. Daisy Edgar-Jones und Esme Creed-Miles schlüpfen hier in die Hauptrollen der beiden Schwestern Elinor und Marianne Dashwood.