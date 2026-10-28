Der perfekte Bridgerton-Ersatz startet in 5 Wochen bei Netflix: Neuer Trailer zur Stolz und Vorurteil-Miniserie

Alle Bridgerton-Fans, die sehnsüchtig auf Staffel 5 warten, werden bei Netflix bald mit idealem Ersatz versorgt. Anfang Dezember startet die Stolz und Vorurteil-Serie, zu der ihr bei Moviepilot den neuen Trailer schauen könnt.

Anfang Oktober hat Netflix mit East of Eden die neue Adaption eines absoluten Literaturklassikers veröffentlicht. Die Miniserie mit Florence Pugh wurde begeistert aufgenommen und wer sie schon durchgeschaut hat, bekommt bald die nächste große Verfilmung eines weltberühmten Romans bei dem Streamer zu sehen. Vor allem Bridgerton-Fans sollten sich die kommende Serienversion von Jane Austens Stolz und Vorurteil vormerken, zu der jetzt ein neuer Trailer erschienen ist.

Schaut hier den neuen Trailer zu Netflix' Stolz und Vorurteil auf Deutsch:

Stolz und Vorurteil - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bald bei Netflix: Darum geht es in der Stolz und Vorurteil-Serie

Genauso wie der Klassiker von 1813 erzählt die neue Netflix-Adaption von der jungen Elizabeth Bennet (Emma Corrin), die an der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert mit ihren Eltern und ihren vier Schwestern in der Nähe von London auf einer Farm lebt. Während Mr. und Mrs. Bennet alles daran setzen, die heiratsunwillige Tochter unter die Haube zu bringen, tritt eines Tages der ebenso reiche wie stolze Mr. Darcy (Jack Lowden) auf den Plan und verändert alles.

Neben Corrin und Lowden sind in der Stolz und Vorurteil-Serie weitere Stars wie Olivia Colman (The Favourite), Rufus Sewell (Ritter aus Leidenschaft), Louis Partridge (Enola Holmes) und Fiona Shaw (Harry Potter und der Stein der Weisen) zu sehen. Für die Drehbücher zeichnet die Autorin Dolly Alderton verantwortlich, während Heartstopper-Regisseur Euros Lyn die Inszenierung übernahm.

Austens Romanvorlage wurde zuvor schon rund 15-mal verfilmt. Eine bekannte Adaption ist der Kinofilm von Joe Wright mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen aus dem Jahr 2005.

Wann startet Stolz und Vorurteil als Serie bei Netflix?

Wenn ihr die neue Jane Austen-Adaption streamen wollt, müsst ihr euch nur noch bis zum 3. Dezember 2026 gedulden. Dann erscheinen alle sechs Folgen der neuen Stolz und Vorurteil-Miniserie auf einmal im Netflix-Abo. Falls ihr außerdem noch auf Bridgerton Staffel 5 wartet, müsst ihr noch etwas mehr Geduld haben. Die neue Season wurde jetzt erst abgedreht und dürfte dadurch nicht vor Mitte 2027 starten.

Falls ihr ansonsten wissen wollt, welche Serien-Highlights euch im kommenden Monat erwarten, hört hier rein:

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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