Stoppt Harry Potter und die Kammer des Schreckens bei genau 1 Stunde, 7 Minuten und 50 Sekunden – und schaut euch die Hogwarts-Schüler mal ganz genau an

Ihr wollt nach Ostern noch mehr Ostereier suchen? Wir haben eines in der Harry Potter-Reihe für euch, die inmitten der Hogwarts-Schüler:innen einen amüsanten Filmfehler bereithält.

Filmfehler sind die größten Gegner der Immersion, aber sie halten Diskussionen teils jahrelang am Laufen. Von Plotholes bis zu Anschlussfehlern gibt es zahlreiche Probleme, die das Publikum daran erinnern, dass sie einen Film sehen. Im Fall von Harry Potter und die Kammer des Schreckens hat sich ein ziemlich heftiger Patzer eingeschlichen. Wenn ihr ihn einmal seht, könnt ihr ihn nicht mehr ungesehen machen.

Bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens steht ein Kameramann auf der falschen Seite der Linse

In Die Kammer des Schreckens gründet Professor Lockhart (Kenneth Branagh) einen Duellierclub für die Schülerschaft. Bei einem Duell sollen Harry Potter (Daniel Radcliffe) und Draco Malfoy (Tom Felton) gegeneinander antreten. Als Professor Snape (Alan Rickman) seinem Schützling Malfoy nach einem Angriff auf die Beine hilft, schwenkt die Kamera zu weit.

Dabei taucht an der Bildseite plötzlich ein Kameramann auf. Die Szene passiert in der Kinofassung des Films bei 1 Stunde, 7 Minuten und 50 Sekunden. Wie so ein Patzer passieren kann, ist ein großes Rätsel. (Wenn ihr bei HBO Max nachschauen wollt, findet ihr es in der Extended Version übrigens bei 1 Stunde 14 Minuten und 10 Sekunden). Hier seht ihr den Original-Screenshot aus dem Film:

Aufgehellt lässt sich das Stör-Element gut erkennen:

Wie ist es zu dem Filmfehler in Harry Potter 2 gekommen?

Bei Screen Rant wurden einige Spekulationen zusammengetragen, wie es dazu kommen konnte. Unter anderem wird vermutet, dass der Patzer nicht aufgefallen sei, weil er in der Kinoversion nicht zu sehen gewesen wäre und erst aufgefallen wäre, als eine Version mit breiterem Bild zur Verfügung gestanden hätte.

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Eine andere Vermutung bezieht die Kinderdarsteller:innen ein. Diese dürfen jeden Tag nämlich nur eine begrenzte Zeit am Set sein. Möglicherweise gab es dadurch nicht mehr die Gelegenheit, die Szene noch einmal zu drehen. Was genau dazu geführt hat, ist nicht klar und wird wohl auch nicht mehr aufgeklärt werden.