Sträflich unterschätzter Horrorfilm bei Disney+: Ein Megan Fox-Kracher mit Blutrausch

Bei Disney+ befindet sich einer der besten Filme mit Megan Fox. Es handelt sich um eine eigenwillige, freche Horror-Komödie, die nach wie vor sehr unterschätzt wird.

Der 2007 erschienen Transformers markiert den Durchbruch von Megan Fox in Hollywood. Während ihr Schauspielkollege Shia LaBeouf bei der gigantischen Roboterschlacht die Welt retten durfte, wurde Fox meist sexualisiert in Szene gesetzt. Zwei Jahre später versuchte sie, mit dem cleveren Jennifer's Body dagegen anzukämpfen.

Die blutrünstige Horror-Komödie gleicht auf den ersten Blick einer Aneinanderreihung von Klischees. Destroyer-Regisseurin Karyn Kusama hat jedoch einen Film geschaffen, der sein Genre gekonnt reflektiert und Fox' Image als Sexsymbol hinterfragt. Ausgehend von den damaligen Reaktionen war die Welt noch nicht bereit dafür.

Horror-Tipp bei Disney+: In Jennifer's Body verbirgt Megan Fox verbirgt ein düsteres Geheimnis

Obwohl Jennifer (Megan Fox) und Needy (Amanda Seyfried) kaum etwas gemeinsam haben, sind sie besten Freundinnen. Seit ihrer Kindheit kennen sie sich. Trotzdem haben sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während Needy am liebsten in Bücher eintaucht, gibt Jennifer als Cheerleaderin auf dem Schulhof den Ton an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Jennifer's Body schauen:

Jennifer's Body - Trailer (Deutsch)

Als eine Indie-Rock-Band in ihrer Nähe ein Konzert veranstaltet, macht sich Jennifer an den Leadsänger heran. Nikolai (Adam Brody) geht auf den Flirt ein, denkt aber nicht nur an Sex. Zusammen mit seinen Bandkollegen plant er, die vermeintliche Jungfrau dem Teufel zu opfern. Von der dunklen Macht, die in Jennifer schlummert, ahnt er nichts.

Jennifer's Body verwandelt sich in einen entlarvenden Horror-Trip mit Megan Fox bei Disney+

Jennifer's Body ist ein wilder Streifzug durch die Welt der Teenie-Slasher. Das Blut fließt in Strömen und Körper werden zerstört. Damit einhergehend beschäftigt sich Kusama mit der Frage, was diese Körper auszeichnet. Wie werden sie im Genre für gewöhnlich inszeniert? Und was lässt sich daraus über die Figuren und ihre Welt ableiten?

Noch ein Streaming-Tipp: Das Debüt eines absoluten Horror-Meisters

Dazu kommt die Besetzung, die den Film auf die Metaebene bringt: Wo Fox jahrelang in der Typecasting-Hölle schmorte und auf ihr Aussehen reduziert wurde, erzählt Kusama eine kompromisslose Selbstermächtigungsgeschichte. Jennifer's Body ist ein entlarvender Film, dem es am Ende egal ist, ob er den Erwartungen entspricht.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

