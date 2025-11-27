Stranger Things 5 kommt zu Netflix und legt alles lahm: Sci-Fi-Serie löste beim Start einen Absturz aus

Endlich ist der langersehnte erste Teil der fünften und letzten Staffel Stranger Things auf Netflix verfügbar. Doch kaum waren die ersten Folgen online, stürzten direkt die Server ab.

Stranger Things ist mittlerweile eine der größten, wenn nicht sogar die größte Marke aus dem Hause Netflix. Seit knapp 10 Jahren begleiten Fans nun die Bewohner:innen der Stadt Hawkins auf ihren Abenteuern in der Stadt und dem ominösen Upside Down. Vergangene Nacht sind die ersten vier Folgen der 5. Staffel von Stranger Things auf der Plattform veröffentlicht worden. Der Andrang war jedoch so groß, dass die Server von Netflix zunächst streikten.

Der Hype auf Stranger Things Staffel 5 legt die Netflix-Server lahm

An der Westküste der USA war es 17 Uhr und hierzulande 2 Uhr nachts, als die neuen Folgen der fünften Staffel von Stranger Things auf dem Streaming Dienst erschienen. Wie Variety jetzt berichtet, haben die Server von Netflix aufgrund des gleichzeitigen Ansturms von zehntausenden Netflix-Nutzern zunächst gestreikt. Für ganze drei Minuten wurde der gesamte Dienst lahmgelegt und auch nach diesen drei Minuten, beklagten einige Nutzer sich über weitere Probleme bei der Wiedergabe der neuen Folgen.

Mittlerweile soll der Dienst wie gewohnt funktionieren. Die Fanbase von Stranger Things ist riesengroß und alle wollen offensichtlich wissen, wie die Geschichte enden wird. Schauspieler wie Finn Wolfhard und Millie Bobby Brown verdanken ihre mittlerweile beeindruckenden Karrieren ihrer Besetzung in der ersten Staffel Stranger Things. Unseren Serien-Check zu diesem ersten Teil könnt ihr hier nachlesen.

Wann geht es weiter mit der Stranger Things 5?

Der erste Teil der fünften Staffel Stranger Things umfasst die ersten vier Episoden. Der zweite Teil mit weiteren drei Folgen erscheint dann am zweiten Weihnachsfeiertag, den 26. Dezember. Die letzte und achte Folge erscheint seperat als dritter Teil schließlich am 1. Januar 2026. Auch in den kommenden Teilen werden die Folgen hierzulande mitten in der Nacht um 2 Uhr auf dem Streaming-Dienst online gehen.

