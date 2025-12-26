Stranger Things Staffel 5 Teil 2 enthüllt endlich, was das Upside Down wirklich ist

Folge 5 bis 7 von Stranger Things Staffel 5 sind bei Netflix eingetroffen und haben uns endlich eine Erklärung für die vielleicht größte Frage der Serie geliefert: Was ist das Upside Down?

Vier Wochen mussten Stranger Things-Fans auf Folge 5 bis 7 von Staffel 5 warten, nachdem die Season Ende November bei Netflix gestartet ist. Während Teil 2 den großen Kampf von Elf (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) und Co. gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) weiter vorantreibt, klären die brandneuen Episoden eines der größten Stranger Things-Mysterien auf, die die Serie seit ihrem Beginn im Jahr 2016 beschäftigt. Was ist das Upside Down (auf Deutsch auch "Schattenwelt" oder "Die andere Seite" genannt)?

Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5 Teil 2!

Das Upside Down in Stranger Things erklärt: Ein Wurmloch mit Verbindung zu dem Abyss

In Teil 2 gelingt es der Gruppe, das Labor in Hawkins im Upside Down ausfindig zu machen, das von der mysteriösen Wand umschlossen ist. Dahinter hatten Dustin (Gaten Matarazzo) und Co. Vecna, Holly (Nell Fisher) und die weiteren entführten Kinder vermutet. Dort angekommen, finden sie jedoch nicht die Gesuchten, sondern nur eine sonderbare Energiequelle vor, die Dustin später als "exotische Materie" bezeichnet.

Durch alte Tagebücher von Dr. Brenner (Matthew Modine), die er im Labor findet, kann Dustin die Verbindungen zusammenführen: Die Materie hält das Upside Down zusammen, das mit seinen sonderbaren Wänden eine Sanduhr artige Form bildet. Durch einen Schuss, den Nancy (Natalia Dyer) auf die Materie abfeuert, erhaschen wir einen seltenen Blick von Außen auf das Upside Down.

Dustin erklärt weiter, dass es sich beim Upside Down tatsächlich um ein Wurmloch handelt, das die Brücke zwischen Raum und Zeit zu einer anderen Dimension darstellt, die er den Abyss nennt. Dort vermutet er, habe Vecna Holly und die weiteren Kinder verschleppt. Dort vermutet er ebenfalls, haben Vecna sowie weitere Monster wie der Mind Flayer und die Demogorgons ihren wahren Ursprung: In Staffel 4 haben wir gesehen, wie Elf Henry als Kind nach dem Massaker im Labor in die Dimension verbannte, wo er schließlich zu Vecna wurde.

Laut Dustin könnte Elf das Wurmloch zur Dimension später kreiert haben, als sie ihre Kräfte in Staffel 1 für Brenner genutzt hat, um Henry zu finden, was dazu geführt hat, dass Demogorgons und weitere Monster nach Hawkins gelangen konnten. Wie Vecna bereits gegenüber seinen Gefangenen angedeutet hat, möchte er die Dimension nun mit Hawkins verschmelzen lassen.

Stranger Things-Finale: Wann kommt Staffel 5 Folge 8 zu Netflix?

Lange müssen wir uns jetzt nicht mehr gedulden, bis es die letzten großen Antworten um Stranger Things und all die Mysterien der Serie gibt. Folge 8 von Staffel 5, die gleichzeitig das Serienfinale bildet, wird in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens bei Netflix eintreffen.

Wenn ihr bis dahin wissen wollt, wie uns die ersten vier Folgen von Staffel 5 gefallen haben, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.