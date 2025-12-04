Selbst der Stranger Things-Cast war vom großen Will-Twist völlig überwältigt: Bei der Leseprobe fingen alle zu jubeln an

Stranger Things-Fans wurden in den ersten vier Folgen von Staffel 5 besonders mit dem großen Will-Twist überrascht. Ein neues Video zeigt, wie der Cast bei der ersten Leseprobe darauf reagiert hat.

Stranger Things ist vor rund einer Woche mit den ersten vier Folgen von Staffel 5 bei Netflix zurückgekehrt und seitdem hält eine Sache die Fans in Atem: Der große Twist am Ende von Folge 4, der Will mithilfe von übernatürlichen Kräften ein paar Demogorgons töten lässt.

Nachdem Noah Schnapp bereits in einem Interview erklärte, wie er von der überraschenden Enthüllung in den Drehbüchern erfuhr, hat Netflix nun ein Video der ersten Leseprobe der Szene mit dem Stranger Things-Cast geteilt.

Der Stranger Things-Cast reagiert bei der Staffel 5-Leseprobe auf den großen Will-Twist

Das Video zeigt die Leseprobe, bei dem der gesamte Stranger Things-Cast das erste Mal gemeinsam von Wills Kräften erfährt. Serien-Co-Schöpfer Matt Duffer liest darin die epische Beschreibung des Szenenendes vor, in dem Will seine Hand erhebt und die Demogorgons tot zu Boden fallen. Noah Schnapp grinst dabei sichtlich geschmeichelt wie ein Honigkuchenpferd, während seine Co-Stars um Gaten Matarazzo, Millie Bobby Brown und Jamie Campbell Bower ihm bewundernde Blicke zuwerfen. Doch seht selbst:

Am Ende bricht tosender Applaus aus, bevor Millie Bobby Brown verkündet: "Du bist so wie ich! Jetzt musst du dich mit dieser blutenden Nase herumschlagen."

Der Cast spiegelt damit so ziemlich die Reaktion zahlreicher Fans wider, die sich nach Veröffentlichung der Folge online völlig aus dem Häuschen zeigten. Ein Fan auf X nannte den Moment treffend "eine der besten Stranger Things-Szenen aller Zeiten".

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Ob Staffel 5 mit noch weiteren großen Überraschungs-Momenten aufwarten wird, erfahren wir in wenigen Wochen bei Netflix. Die Folgen 5 bis 7 treffen hierzulande am 26. Dezember beim Streamer ein. Das große Finale folgt dann am 1. Januar 2026. In Deutschland erscheinen die Folgen immer um 2:00 Uhr morgens.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

