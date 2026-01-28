Stranger Things: Es gibt tatsächlich eine Erklärung von Gaten Matarazzo dafür, warum seine Freundin Suzie im Finale fehlt

Im Finale von Stranger Things haben wir Dustins Freundin Suzie vermisst, de zuvor eine große Hilfe für die Truppe war. Jetzt erklärt Gaten Matarazzo, dass es dafür einen logischen Grund gibt.

Stranger Things ist so groß geworden, dass einige Figuren ins Abseits geraten sind. So auch Suzie Bingham (Gabriella Pizzolo), die wir nach Staffel 4 nie wiedersehen. Gaten Matarazzo hat aber eine überzeugende Theorie, was dahinter steckt.

Gaten Matarazzo erklärt: Suzie fehlt im Stranger Things-Finale, weil sie Schluss gemacht haben

Nach dem Stranger Things-Finale Anfang Januar verwies Stranger Things Hub auf die Abwesenheit von Suzie Bingham. Suzie tritt in Staffel 3 in Dustins (und unser) Leben. Obwohl wir die beiden nur telefonieren sehen, sprüht ihre Beziehung vor Witz und Charme. Absolutes Highlight: Ihre gemeinsame Gesangseinlage von The Neverending Story.

Suzies stiller Abgang tut deshalb ziemlich weh, ist aber kein Einzelfall. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Jonathans Freund Argyle, der nach Staffel 4 ebenfalls spurlos verschwunden ist und eine der schrägsten Fantheorien überhaupt verursachte.

Gaten Matarazzo hat sich aber Gedanken zu Suzies Schicksal gemacht:

[...] Ich denke, leider kann man davon ausgehen, dass Dustin in seinem einjährigen, ungesunden Trauerprozess – ich meine, wenn er die Freunde aus seinem Leben streicht, mit denen er täglich Zeit verbringt, kann man sich vorstellen, dass er wahrscheinlich auch eine Fernbeziehung beendet hat.

Gaten Matarazzo glaubt, Dustins und Suzies Trennung war nicht respektvoll

Er schlussfolgerte:

Ich würde gerne glauben, dass er das auf nette Weise getan hat. Ich glaube aber nicht, dass er das auf nette Weise getan hat, weil er zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben nicht besonders nett war.

Und fügte hinzu:

Oder vielleicht hatte sie einfach genug von seinem Mist. Vielleicht dachte sie sich einfach: 'Damit will ich mich nicht abgeben.' Und das wäre sehr fair von ihr gewesen. [...]

Matarazzos Idee klingt einleuchtend. Dass Stranger Things nicht jeder einzelnen Figur ein ausführliches Ende geben kann, versteht sich bei der Größe des Casts leider von selbst.

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Trotzdem hätten die Duffer-Brüder eine elegantere Lösung für Suzies Abschied finden können – und ihrer Figur damit nach zwei mitreißenden Staffeln ein würdiges Ende ermöglicht.