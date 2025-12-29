Stranger Things-Fans entdecken peinlichen Fehler in Staffel 5 – und Netflix versucht ihn zu vertuschen

Stranger Things hat seinen eigenen Game of Thrones-Kaffeebecher gefunden. In Staffel 5 versteckt sich eine Panne und Fans haben den Filmfehler sofort bemerkt.

Fehler passieren selbst in den größten Blockbuster-Produktionen und manche von ihnen gehen in die Geschichte der Popkultur ein. Wie etwa der legendäre Starbucks-Kaffeebecher in der 8. Staffel von Game of Thrones. Ein ähnliches Missgeschick sorgt jetzt auch in der 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix für Aufsehen. In Folge 7 ist ein nicht existentes Kleidungsstück zu sehen und Fans amüsieren sich köstlich.

Netflix-Patzer: Stranger Things Staffel 5 zeigt Kleidungsstück, das noch gar nicht existiert

Große Serien wie Stranger Things befinden sich oftmals mehrere Monate lang im Schnitt und in der Postproduktion. Bei der 7. Folge von Staffel 5 scheint den Serienschöpfern und Regisseuren Matt und Ross Duffer aber ein grober Filmfehler im Schneideraum überhaupt nicht aufgefallen zu sein – zahlreichen Fans hingegen sofort.

Konkret geht es um eine Szene zu Beginn von Folge 7, in der Holly (Nell Fisher) nach ihrer Flucht aus Camazotz in Vecnas Unterschlupf in der Abyss-Dimension erwacht. Während sie sich befreit, ist auf dem Ärmel ihres Shirts kurz das Logo der Firma Under Armour zu erkennen. Das Problem dabei: Wir befinden uns gerade im Jahr 1987, doch das US-amerikanische Sportartikelunternehmen wurde erst 1996 gegründet.



Es handelt sich bei diesem Filmfehler um eine anachronistischen Unstimmigkeit. Denn das von Holly getragene Kleidungsstück passt nicht zur zeitlichen Einordnung der Netflix-Serie und dürfte in den 1980er Jahren eigentlich noch gar nicht existieren. Kurz nach der Veröffentlichung der Folge häuften sich spöttische Kommentare in den sozialen Medien. "Nah dran, Willkommen zurück Game of Thrones Staffel 8" schreibt ein Fan auf X .

Wer diesen Filmfehler jetzt direkt auf Netflix begutachten möchte, kommt leider schon zu spät. Netflix und dem Produktionsteam sind die zahlreichen Beiträge in den sozialen Medien anscheinend aufgefallen. Nur wenige Tage nach Ausstrahlung wurde die Folge jetzt durch eine neue Version ersetzt, in der das Under Armour-Logo wegretuschiert wurde.

Mehr zu Stranger Things:

Jetzt dürfen wir die Daumen drücken, dass die Duffer-Brüder beim großen Stranger Things-Finale ganz genau hingeschaut haben. Die letzte Episode der Netflix-Serie erscheint in Deutschland am 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr. Die Folge dauert 128 Minuten und wird hoffentlich ganz ohne Filmfehler auskommen.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

