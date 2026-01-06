Stranger Things-Fans glauben an große Verschwörungstheorie zum Finale: Das steckt hinter Conformity Gate

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Tagen bei Netflix gelaufen – oder doch nicht? Fans glauben, wir wurden an der Nase herumgeführt und es kommt noch eine 9. Folge.

Fast zehn Jahre hat uns Stranger Things bei Netflix begleitet, in der Silvesternacht zum 1. Januar 2026 ist die Serie schließlich mit dem großen Finale von Staffel 5 zu Ende gegangen. Die Episode hat unter Fans für reichlich Gesprächsstoff gesorgt und wurde gemischt aufgenommen.

Einige Fans haben sich aus ihrem Unmut nun hinreißen lassen, eine völlig abgedrehte Theorie zu spinnen: Das Finale soll doch nicht das Ende gewesen sein. Stattdessen soll noch eine letzte Episode kommen. Das hat es mit dem sogenannten "Conformity Gate" auf sich.

Conformity Gate: Laut Stranger Things-Theorie steht das Finale noch bevor

Die Theorie entspringt einigen Ungereimtheiten und offenen Fragen, die das Stranger Things-Finale bei vielen Fans hinterlassen hat. Demnach glauben manche Fans, das Happy End, das wir im rund 40-minütigen Epilog der Folge präsentiert bekommen, sei nicht echt und stattdessen eine Illusion von Vecna (Jamie Campbell Bower).

Demnach habe jede Figur ein zu "konformes" Ende (daher der Name Conformity Gate) erhalten, ein Ende, das sich für viele ein wenig zu einfach gestalte. So fragt auch Max (Sadie Sink) nach dem Dungeons & Dragons-Spiel mit der Gruppe Geschichtenerzähler Mike (Finn Wolfhard), ob es das wirklich gewesen sein soll: "Das war's? Glück und Zufriedenheit? Geht's noch einfallsloser?" Für viele Fans ist es ein Indiz dafür, dass das Ende nicht echt gewesen sein kann. Doch das war nicht alles.

Auf den Büchern, die die D&D-Gruppe nach ihrem Spiel ins Regal von Mikes Keller stellt, haben Fans folgenden Satz aus den Buchstaben herausgelesen: "X A LIE", auf Deutsch also "X ist eine Lüge". Dies soll sich darauf beziehen, dass die Zerstörung von Dimension X, wie die Abyss-Dimension auch genannt wird, und Vecna nicht echt gewesen sein sollen und er stattdessen eine Illusion kreiert hat.



So hat Vecna auch in früheren Episoden in seinen Illusionen kleine Ungereimtheiten auffallen lassen, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Gruppe ihm auf die Schliche gekommen ist: darunter etwa Veränderungen von Farben oder Gegenständen, die sich nicht wie sonst ins Gesamtbild einfügten.

Fans sehen Ähnliches in gleich mehreren Szenen des Finales: So sollen zahlreiche Schüler:innen bei der Abschlussfeier in der gleichen Position stehen, in welcher Henry häufig zu sehen war (mit gefalteten Händen). Auf einem Plakat im Hintergrund sollen keine Buchstaben zu sehen sein, stattdessen erscheint dieses merkwürdig leer. Mike trägt, als er an seiner Schreibmaschine sitzt, die gleiche Frisur und eine ähnliche Brille wie Henry als Mr. Wasdenn. Nancy (Natalia Dyer) sieht im Epilog genau aus wie ihre Mutter Karen (Cara Buono), etwas, das sie immer gefürchtet hatte. Und die Liste geht weiter.

Stranger Things-Fans glauben, das "wahre Finale" kommt am 7. Januar 2026

Die Conformity Gate-Anhänger:innen glauben sogar, entschlüsselt zu haben, wann das "wahre Finale" von Stranger Things bei Netflix eintreffen soll: Demnach soll dieses am 7. Januar 2026 veröffentlicht werden. Die Zahl setzt sich vor allem aus einem Hinweis in der Mid-Credits-Szene des Finales zusammen, wo wir ein Role-Play-Manual sehen, neben dem die Zahl 7 auf einem Würfel zu sehen ist.

Dies soll eine Referenz an das erste Dungeons & Dragons-Spiel in Staffel 1 sein, in dem Will (Noah Schnapp) eine 7 gewürfelt hat, was dazu führte, dass die Gruppe verloren hat. Gleichzeitig hat Netflix vor wenigen Tagen einen mysteriösen Post auf X veröffentlicht, der eine "Zukunft" teast, die am 7. Januar 2026 starten soll. Für Fans ein weiterer Hinweis darauf, dass das "wahre Finale" an diesem Tag eintreffen soll.

Ob an der Theorie etwas dran ist, werden wir also schon sehr bald erfahren. Dass Episode 8 von Staffel 5 in den USA und Kanada eine Kinoauswertung bekommen hat, ist jedoch nur eines von zahlreichen handfesten Indizien dafür, dass eine geheime Finalfolge höchst unwahrscheinlich ist. Erst gestern wurde zudem ein eigener Dokumentarfilm zu Staffel 5 angekündigt, der am 12. Januar 2026 erscheinen soll.