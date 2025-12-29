Stranger Things-Fans glauben an riesige Staffel 5-Verschwörung: Wurde Teil 2 wirklich massiv geschnitten?

Viele Stranger Things-Fans sind nicht glücklich mit den neuen Folgen von Staffel 5 und glauben, ihnen wurden wichtige Szenen vorenthalten. Eine Petition soll das Material jetzt zurückbringen.

Nachdem der 1. Teil von Stranger Things Staffel 5 von Fans gefeiert wurde, war Teil 2 für viele eine bittere Enttäuschung. Während Folge 7 sogar einen neuen Negativ-Rekord für die Serie aufgestellt hat, glauben manche Anhänger:innen in den letzten drei Episoden den Ursprung allen Übels erkannt zu haben.

Demnach sollen Folge 5 bis 7 massiv geschnitten worden sein, was zu zahlreichen Ungereimtheiten im Endprodukt geführt haben soll. Jetzt riefen Fans sogar eine Petition ins Leben, um das verlorene Material zu retten. Doch die Mühe ist vergebens.

Stranger Things-Fans wollen geschnittene Szenen sehen: Petition hat schon über 300.000 Unterschriften

Die Petition wurde auf Change.org ins Leben gerufen und hat bereits über 300.000 Unterschriften gesammelt. Darin fordern Fans:

Wir wollen das ungesehene Material von Stranger Things. Ich glaube, hinter den Episoden steckte mehr und wir haben es nicht gesehen, entweder weil Netflix oder das Team von Stranger Things es geschnitten hat. Es war ein zehn Jahre langer Prozess, und das ist, was wir bekommen haben.

Sie müssen viele Szenen in Ausgabe 2 von unseren geliebten Figuren rausgeschnitten haben. Ich glaube, wir als Fans sollten aufstehen und die Initiative ergreifen, dass wir das Material bekommen und diese Entscheidung treffen. [...] WIR WOLLEN ANTWORTEN!

Ob tatsächlich viele Szenen aus den Folgen 5 bis 7 rausgeschnitten wurden, wurde von offizieller Seite jedoch nicht bestätigt – im Gegenteil. Einer der Stars aus dem Stranger Things-Cast meldete sich zu den Entwicklungen zu Wort: Mr. Clarke-Darsteller Randy Havens teilte laut The Independent eine Story auf Instagram, in der er verlauten ließ:

Es gibt keinen geheimen Snyder-Cut von der Serie. Bitte glaubt nicht alles, was ein zufälliger Idiot euch im Internet erzählt.

Damit hat sich dieses Thema wohl schnell wieder erledigt.

Netflix-Finale: Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Folge 8?

Brandneues Material erwartet euch dagegen schon in wenigen Tagen auf Netflix. Denn in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr erscheint die 8. Folge von Staffel 5, die Stranger Things als große Finalepisode abschließen wird.

