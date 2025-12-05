Stranger Things-Fans haben einen Fehler in Staffel 5 entdeckt: Er geht 8 Jahre zurück

Im Finale der Mystery-Serie Stranger Things hat sich ein Fehler eingeschlichen, wie Fans bemerken. Denn was ein Rückblick zeigt, passt nicht zu einer emotionalen Szene aus der 2. Staffel.

Manchmal kennen Fans ihren heißgeliebten Serienstoff besser als die Macher. So sind ihnen auch Fehler in der finalen 5. Staffel von Stranger Things nicht entgangen, die seit dem 27. November auf Netflix streamt. Wie E! News berichtet, haben aufmerksame Zuschauer:innen einen Kontinuitätsfehler entdeckt, der ins Finale der 2. Staffel aus dem Jahr 2017 zurückreicht. Ein Flashback rund um die Brüder Will (Noah Schnapp) und Jonathan Byers (Charlie Heaton) widerspricht einer früheren Schilderung derselben Erinnerung.

Fehler in Stranger Things: Dieser Rückblick passt nicht

In den neuen Folgen wird in einer Rückblende gezeigt, wie die Brüder tagsüber fröhlich die legendäre Bude Castle Byers im Wald bauen. Doch Fans erinnern sich nur zu gut an Jonathans Worte aus der zweiten Staffel, in der er zu Will sagt:

Erinnerst du dich an dem Tag, an dem Dad gegangen ist? Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben, um Castle Byers zu bauen, wie du es gemalt hast. (...) Und dann fing es an zu regnen, aber wir blieben trotzdem draußen.

Statt nächtlicher Regenstimmung herrscht in der neuen Rückblende aber sonnige Idylle und auch die Gemüter sind heiter, dafür, dass die Kinder eben erst von ihrem Vater verlassen wurden, wie ein weiterer User auf X bemerkt.

Wann geht Stranger Things weiter?

Trotz der kleinen Ungereimtheit ist die 5. Staffel stark gestartet und Fans warten gebannt auf das Finale des Hawkins-Abenteuers. Bisher wurden nur die ersten vier Folgen von Stranger Things veröffentlicht. Weiter geht es dann mit den nächsten drei Folgen am 26. Dezember 2025. Die finale 8. Folge kommt am 1. Januar 2026.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

