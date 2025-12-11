Stranger Things-Fans unterstellen Netflix, die Serie absichtlich schlechter zu machen

Die Dialoge in Stranger Things Staffel 5 lassen laut einigen Fans zu wünschen übrig. Dafür könnte es eine ganz einfache und überaus deprimierende Erklärung geben.

Stranger Things ist mit der 5. und letzten Staffel zurück. Damit geht die wohl größte Event-Serie des Streaming-Dienstes nach neun Jahren zu Ende. Und während die Serie noch immer für ihre Schauwerte und Watercooler-Momente bekannt ist, meinen einige Fans mittlerweile, dass ein Aspekt der Produktion deutlich an Qualität eingebüßt hat.

Das Traurige daran ist nicht einmal, dass sie recht haben könnten – sondern, dass es womöglich Absicht ist.

Die Stranger Things-Dialoge in Staffel 5 könnten absichtlich schlechter sein

Schaut man sich in den sozialen Medien um, findet man während der aktuellen Stranger Things-Staffel neben erwartbaren Ottonormal-Hatern auffällig viele Fans, die sich über die Dialoge in der Serie beschweren. Das sieht dann ungefähr so aus, wie hier auf TikTok, wo die Userin ein Beispiel postete und das Ganze mit "Gebt den Autor:innen lebenslänglich ohne Bewährung" kommentierte:

Sind das alles relativ junge Fans, denen der mittelmäßige Jugendseriendialog früher nur nicht aufgefallen ist, oder hat sich wirklich etwas geändert? Ein Bericht des Magazins N+1 aus diesem Jahr suggeriert leider letzteres. Demnach gebe Netflix seinen Schreibenden mittlerweile die explizite Anweisung, den Text so simpel wie möglich zu halten, weil viele beim Streamen gleichzeitig an ihrem Mobiltelefon herumspielen. So schrieb Will Tavlin in seinem Artikel "Casual Viewing":

Mehrere Drehbuchautor:innen, die für den Streaming-Anbieter gearbeitet haben, erzählten mir, dass ein häufiger Hinweis von Unternehmensleitern lautet: 'Lasst die Figur ankündigen, was sie gerade tut, damit Zuschauende, die das Programm nur im Hintergrund laufen haben, folgen können.'

Dass sie genau diese Praxis der Drehbuch-Lobotomie auf die aktuelle Stranger Things-Staffel übertragen lässt, vermuten mittlerweile mehrere Fans, die sich online Luft machen: "Die Leute auf der Straße sagen, die Dialoge in Stranger Things Staffel 5 seien schlecht und dass sie die 'Show, don’t tell'-Regel des Drehbuchschreibens vergessen wurde, und Gott, wenn das nicht der lebende Beweis ist für das 'Schreiben für Leute, die beim Schauen auf dem Telefon scrollen‘-Ding ist, das Netflix am Laufen hat. Finstere Zeiten."

Und natürlich mangelt es bei TikTok und Co. nicht an zahlreichen Parodien, die sich über den offensichtlichen, gestelzten oder neuerdings viel Marvel-igeren Dialog voller Witzeleien und ulkiger Comebacks lustig machen. Das sieht dann etwa so aus:

Am 26. Dezember 2025 gehen drei neuen Folgen bei Netflix online, aber das ist noch immer nicht das Serienfinale von Stranger Things. Das kommt erst am 1. Januar 2026 mit Kapitel Acht: Zurück in der realen Welt zum Streaming-Dienst, hierzulande übrigens um 2:00 Uhr nachts. Vielleicht werden die Fans dem Format dann wieder etwas milder gegenüber gestimmt sein, sollte man zumindest die Landung mit Brillanz hinbekommen.