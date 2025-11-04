Gaten Matarazzo bewundert die Stranger Things-Macher bis heute dafür, wie sie seine Krankheit in die Serie eingebaut haben

Die Duffer-Brüder haben sich viele Gedanken zum Cast ihrer Erfolgsserie Stranger Things gemacht. Eine große Entscheidung haben sie Dustin-Star Gaten Matarazzo aber selbst überlassen.

Als gelungene Mischung aus den Stilen von Steven Spielberg und Stephen King sind vor allem die Kinderdarsteller die Grundlage, auf der Stranger Things zu so einem Erfolg werden konnte. Um ihre Vision zu realisieren, war es Matt und Ross Duffer wichtig, die richtigen Stars für die Hauptfiguren zu finden.

Dabei gaben sie den Kindern gleichzeitig die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen. So durfte Gaten Matarazzo über eine wichtige Eigenschaft seines Charakters selbst entscheiden.

Stranger Things-Star Gaten Matarazzo entschied sich selbst, seine Erkrankung zum Thema zu machen

Gaten Matarazzo ist in Stranger Things als großherziger und forscher Dustin Henderson bekannt geworden. Der Schauspieler wie auch seine Figur leiden an kleidokranialer Dysplasie. Diese Krankheit beeinträchtigt die Entwicklung von Knochen sowie von Zähnen. In Matarazzos Fall führte das unter anderem zu fehlenden oberen Schneidezähnen.

In der Serie wurde die Krankheit auch in den Charakter von Dustin eingearbeitet und thematisiert. Das hatte nicht nur den Vorteil, dass der Cast dadurch inklusiver wirkte und der Krankheit größere Aufmerksamkeit zuteilwurde. Es waren auch keine Prothesen oder andere Vorkehrungen nötig, um die Dysplasie zu verbergen.

Die Entscheidung darüber, ob Dustin ebenfalls von der Krankheit betroffen ist, durfte Matarazzo selbst treffen. In einem Variety -Interview zur 5. Staffel letztes Jahr sprach der Schauspieler über das Verhalten der Duffer-Brüder zu dem Thema.

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Ich habe offen darüber gesprochen. Aber sie haben gezielt danach gefragt. Sie sagten, sie hätten die Kinder wegen ihrer Besonderheiten für die Serie besetzt, nicht trotz dieser. Was sich bei mir aber wirklich eingeprägt hat – und das bis heute –, war vor allem, wie wichtig ihnen mein Wohlbefinden war.

Matarazzo ist den Showrunnern überaus dankbar, dass er die Entscheidung treffen durfte und sie ihm nicht aufgedrängt wurde. Er bewundert sie bis heute, wie sie das alles gemeistert haben.

So konnte Matarazzo nach seinen eigenen Bedingungen mit seiner Situation umgehen. Es hat sicherlich einiges an Courage gebraucht, um die Rolle so anzulegen, doch so wurde Matarazzo zu einem Vorbild und einer Ikone für andere Betroffene.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.