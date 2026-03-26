Stranger Things geht in 4 Wochen weiter: Neuer Trailer zur nächsten Netflix-Serie aus dem Sci-Fi-Universum

Nach dem großen Stranger Things-Serienfinale startet bei Netflix bald das animierte Spin-off. Jetzt könnt ihr den neuen Trailer zu Stranger Things: Tales From '85 schauen.

Das Ende von Stranger Things bedeutet nicht das Ende der Marke. Netflix hält das Science-Fiction-Universum weiter am Leben und erweitert das Franchise in wenigen Wochen um eine neue Animationsserie. Die trägt den Titel Stranger Things: Tales From '85 und hat nach dem Teaser-Trailer jetzt einen ersten langen Trailer vor dem Start bekommen.

Hier könnt ihr den ersten längeren Trailer zur Stranger Things-Animationsserie schauen:

Stranger Things: Tales From '85 - Trailer (English) HD

Stranger Things: Tales From '85 spielt zwischen Staffel 2 und 3 der Hauptserie

Die Handlung des kommenden Ablegers spielt 1985 im Winter in Hawkins. Hier freuen sich Elfi, Mike, Will, Dustin, Lucas und Max über eine unbeschwertere Weihnachtzeit. Plötzlich häufen sich jedoch seltsame Vorfälle und Elfi verfolgt eine Spur, die sie erneut in die Hawkins Labore führt. Schließlich muss sich die Gruppe Kreaturen stellen, die sie nie zuvor gesehen haben.

Wann startet die neue Stranger Things-Animationsserie bei Netflix?

Fans der Serie müssen sich nur noch ein paar Wochen gedulden. Stranger Things: Tales From '85 streamt ab dem 23. April im Netflix-Abo. Das Spin-off umfasst insgesamt zehn Folgen, die jeweils ca. 30 Minuten lang sein sollen.

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