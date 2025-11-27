Stranger Things hat Holly Wheeler umbesetzt: Deshalb sieht Mikes jüngere Schwester in Staffel 5 anders aus

Holly Wheeler spielt in Stranger Things Staffel 5 eine wichtige Rolle. Fans wird jedoch aufgefallen sein, dass Anniston und Tinsley Price die Figur nicht mehr verkörpern.

Seit der 1. Staffel von Stranger Things ist Holly Wheeler Teil der beliebten Mystery-Serie bei Netflix. Die jüngere Schwester von Mike (Finn Wolfhard) und Nancy (Natalia Dyer) war als Kleinkind zu sehen und meist am Essenstisch der Wheelers an der Seite ihrer Mutter Karen (Cara Buono) zugegen.

In Staffel 5 wird Holly nun nach all den Jahren eine deutlich wichtigere Rolle zuteil. Dafür wurde die Figur umbesetzt. Die Duffer-Brüder verrieten kürzlich, was hinter der Entscheidung steckt.

Stranger Things 5: Nell Fisher löst die Zwillinge Anniston und Tinsley Price als Holly ab

In den ersten vier Staffeln wurde Holly Wheeler von den Zwillingen Anniston und Tinsley Price dargestellt. Für junge Kinderrollen sind Zwillinge in der Regel von Vorteil, da Kleinkinder jeweils keine langen Zeiten am Stück am Set verbringen dürfen. Gleichzeitig war die Schauspielerfahrung der beiden für die Rolle bisher weniger wichtig, da Holly in Staffel 1 bis 4 nur selten zu sehen war.

In Staffel 5 gerät Hollys Geschichte dagegen in den Fokus: Sie wird von ihrem imaginären Freund Mr. Wasdenn vor bösen Monstern in Hawkins gewarnt. Dahinter steckt in Wahrheit niemand Geringeres als Vecna (Jamie Campbell Bower), der Holly von einem Demogorgon ins Upside Down verschleppen lässt. In Vecnas Gedankengefängnis trifft sie schließlich überraschend auf eine alte Bekannte ...

Um den weitaus größeren Umfang der Rolle zu stemmen und die im Jahr 1987 etwa siebenjährige Holly gereifter erscheinen zu lassen, wurde Holly mit der 14-jährigen Nell Fisher umbesetzt. Fisher ist etwa aus den Filmen Born to be Wild - Die Jagd nach dem schwarzen Panther sowie Evil Dead Rise bekannt und kann somit auf eine längere Liste an großen Produktionen und Schauspielerfahrung zurückblicken als die Price-Zwillinge.

Gegenüber Variety erklärten die Duffer-Brüder, wie sie an das Recasting von Holly rangegangen sind. So verriet Ross Duffer:

In den vorherigen Staffeln spricht Holly kaum. Also gab es da noch nicht wirklich einen Charakter. Sie war nur ein kleines Kind. Auch in Staffel 1, als wir sie gefilmt haben, haben wir eigentlich nur versucht einzufangen, was eine der beiden Zwillinge grade macht. Wir hatten für sie keine Stimme. [...] Als wir Nell gefunden haben, haben wir angefangen, ihre Persönlichkeit mit in Holly aufzunehmen.

Matt Duffer führte weiter aus:

Wir waren dahingehend sehr nervös. Es war nicht so, dass sie identisch wie die Zwillinge, die Holly in der Vergangenheit gespielt haben, aussehen musste, aber sie musste doch ähnlich genug aussehen, dass man nicht komplett verwirrt ist. Aber noch wichtiger als das, musste es eine großartige Schauspielerin sein. Ich erinnere mich, dass ich den Trailer von Evil Dead Rise gesehen habe und dachte: 'Das ist Holly.'

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Holly werden wir auch im 2. Teil von Stranger Things Staffel 5 bei Netflix wiedersehen. Folge 5 bis 7 erscheint hierzulande am 26. Dezember 2025 beim Streamer. Das große Finale folgt dann am 1. Januar 2026. In Deutschland erscheinen die Folgen am jeweiligen Datum immer um 2:00 Uhr morgens.



