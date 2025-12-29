Stranger Things hat mit Staffel 5 Teil 2 einen bitteren Negativ-Rekord gebrochen: Das steckt dahinter

Drei neue Stranger Things-Folgen sind vor wenigen Tagen bei Netflix eingetroffen. Diese stoßen jedoch nicht nur auf Begeisterung, wie die Bewertungen von Folge 7 zeigen. Doch was steckt wirklich dahinter?

Vier Wochen mussten Stranger Things-Fans auf Folge 5 bis 7 der 5. Staffel auf Netflix warten, seit wenigen Tagen stehen diese nun endlich beim Streamer bereit. Nachdem Folge 4 das Fandom mit ihrer großen Enthüllung um Will (Noah Schnapp) als Zauberer hellauf begeisterte und bei IMDb eine unglaubliche Durchschnittswertung von 9,5 von 10 Punkten einheimsen konnte, sind die Reaktionen auf die neuen Folgen dagegen überraschend verhalten.

Besonders Folge 7 bekommt ihr Fett weg und hat gerade einen einmaligen Negativ-Rekord für die Serie aufgestellt. Doch es ist womöglich nicht alles so, wie es scheint.

5,5 Punkte: Stranger Things Staffel 5 Folge 7 ist die am schlechtesten bewertete Episode der Serien-Geschichte

Bei IMDb hält die Episode mit dem Titel Die Brücke aktuell eine Wertung von 5,5 von 10 Punkten bei über 70.000 Bewertungen. Das ist ein neuer Tiefpunkt in der Stranger Things-Geschichte, der zuvor von der Episode Die verlorene Schwester aus Staffel 2 mit 6,0 Punkten gehalten wurde. Auch bei Rotten Tomatoes ist der Audience-Score seit dem Erscheinen der neuen Folgen auf unterirdische 56 Prozent gesunken, was Staffel 5 als erste Stranger Things-Season als "Rotten" deklariert.

Fans finden an den neuen Folgen unterschiedliche Kritikpunkte, die über eine schwache Story, die sich nicht wie das große Finale anfühle, zu wenig Screentime geliebter Figuren gegenüber zu viel Raum für neue Figuren, ausbleibende Figurentode oder unglaubwürdige Dialoge reichen. So schreibt etwa ein Fan auf X:

Die neuen Stranger Things-Folgen haben ein paar gute Momente, aber die große Mehrheit ist entweder a) Figuren, die überflüssige Eins-zu-Eins-Gespräche führen oder b) Figuren, die ihre 'Theorie' oder ihren 'verrückten Plan, der vielleicht funktioniert' erklären.

Ein anderer Fan führt aus:

Stranger Things hat einfach zu viele Figuren, bei denen sie Angst haben, sie zu töten und das lenkt oft von den besten Figuren ab.

Ein weiterer Fan fügt hinzu:

Stranger Things hat wirklich Szenen, in denen 15 Figuren herumstehen.

Ein weiterer Post erklärt:

Das Problem an Stranger Things 5 ist, dass die Duffers mehr abbeißen, als sie kauen können. Figurenbögen und Beziehungen sind nicht mehr bedeutungsvoll entwickelt, weil der übernatürliche Plot so verworren ist, dass Szenen zwischen Figuren zu kurz und gehetzt werden.

Ein anderer Kommentar schließt fürs Finale fürchtend:

Stranger Things 5 Ausgabe 2 hatte ihre Momente, aber das Finale wird besser eine Punktlandung, denn vieles dieser Folgen war...

Stranger Things 5 Teil 2: Berechtigte Kritik – und Review Bombing

Ein Punkt sticht bei vielen Reviews jedoch besonders ins Auge: und zwar die Coming-out-Szene von Will am Ende von Folge 7. Will versammelt darin die gesamte Gruppe, um sich endlich vor ihnen als schwul zu outen. Ein Schritt, der für ihn nötig ist, um Vecna im Weiteren ohne Angst entgegentreten zu können. Einige der Bewertungen kritisieren die Platzierung dieser Offenbarung, die stattfindet, kurz bevor sich die Gruppe auf den Weg ins Upside Down macht, wo der Kampf gegen Vecna sein Ende finden soll.

Während man hierüber sicherlich streiten kann, weisen andere Kommentare jedoch klar das auf, was man heute als "Review Bombing" bezeichnet: Wie Comic Book Movie berichtet, wurden mittlerweile zahlreiche Kommentare gelöscht, die mit den Wörtern "Propaganda", "politische Agenda", "woke", "Ideologie" und "Gender" versehen waren. Auch die neuen Szenen um Robin (Maya Hawke) und ihre Freundin Vickie (Amybeth McNulty) wurden hier als Beispiele angeführt.

Mehr:

Womöglich sind die unterirdischen Wertungen für Folge 7 also nicht ganz gerechtfertigt – auch wenn viele Fans durchaus berechtigte Kritikpunkte an der Episode finden. Wir dürfen gespannt sein, wie das große Stranger Things-Finale schließlich bei den Fans ankommt. Dieses erscheint in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr. Die Folge dauert 128 Minuten.