Stranger Things im Seniorenheim? Der Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie der Macher sieht wirklich danach aus

Die neue Sci-Fi-Serie der Duffer-Brüder steht bei Netflix in den Startlöchern. In The Boroughs muss eine Gruppe von Rentner:innen gegen eine monströse Bedrohung kämpfen.

Das Stranger Things-Finale hat erst vor knapp vier Monaten bei Netflix für Furore gesorgt, doch die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer denken gar nicht daran, die Füße hochzulegen. Bei gleich drei neuen Netflix-Serien haben die Brüder ihre Finger im Spiel. Während Something Very Bad Is Going to Happen bereits im März erschienen ist, stehen die nächsten zwei Titel bereits in den Startlöchern.

Neben dem Stranger Things-Spin off Tales From '85 ist darunter auch die Sci-Fi-Mysteryserie The Boroughs, zu der es jetzt endlich den ersten Teaser-Trailer gibt. Und wenn wir uns den so anschauen, drängt sich ein Vergleich ganz unweigerlich auf: Stranger Things.

Seht hier den Teaser-Trailer zu The Boroughs:

The Boroughs - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher: Darum geht es in The Boroughs

The Boroughs bildet den Titel der Seniorenresidenz, in welcher sich die Figuren der Netflix-Serie wiederfinden. Sam (Alfred Molina) zieht neu darin ein und schließt sich nach einer übernatürlichen Begegnung einer Gruppe von Außenseiter:innen an, die zu unwahrscheinlichen Held:innen werden. Gemeinsam enthüllen sie ein dunkles Geheimnis, das beweist, dass ihre "goldenen Jahre" in weitaus größerer Gefahr sind, als sie je für möglich gehalten hätten.

Im ersten Teaser-Trailer sehen wir die Seniorenresidenz als eine Art Kleinstadt mitten in New Mexiko inszeniert. Unwahrscheinliche Freundschaften mit einhergehenden Konflikten und lustig-emotionalen Dialogen, Spaziergänge mit Taschenlampen durch düstere Gänge und ein Monster, das im Untergrund sein Unwesen treibt, sind nur einige der Elemente, die uns sofort an Stranger Things denken lassen. Als dann auch noch jemand mit einem Fahrrad durch die Vorstadt fährt, können die Parallelen nicht mehr geleugnet werden.

Die Duffer-Brüder fungierten bei der Serie jedoch nicht etwa als Showrunner, sondern "nur" als ausführende Produzenten. Die kreative Leitung der Serie übernahmen stattdessen Jeffrey Addiss und Will Matthews, die zuvor unter anderem für die Fantasyserie Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands verantwortlich zeichneten. Dass die beiden sich für The Boroughs eine Scheibe von Stranger Things abgeschnitten haben, enthüllten sie jedoch bereits im Gespräch mit Tudum :

Von Anfang an wussten wir, dass The Boroughs sich zu gleichen Teilen furchteinflößend, mysteriös, spannend und emotional anfühlen sollte. Die Herausforderung war es, eine Welt zu kreieren, die all diese verschiedenen Töne vereint. Deshalb hat es so viel Spaß gemacht, mit den Duffer-Brüdern zu arbeiten – den Meistern darin, Herz und Horror zu balancieren.

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Wann kommt The Boroughs zu Netflix?

Ob Addiss und Matthews das tatsächlich geschafft haben, erfahren wir am 21. Mai 2026, wenn The Boroughs bei Netflix eintrifft. Die Sci-Fi-Serie umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag beim Streamer erscheinen.

Neben Spider-Man: No Way Home-Star Alfred Molina sind in The Boroughs unter anderem Geena Davis (Thelma und Louise), Alfre Woodard (Clemency), Denis O'Hare (American Horror Story), Clarke Peters (The Wire), Bill Pullman (The Sinner) und Jena Malone (The Hunger Games: Catching Fire) zu sehen.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

