Stranger Things im Steilflug bei Netflix: Neuer Platz 1 ist erst gestern gestartet und hat schon alle Serien überholt

Es gibt eine neue Nummer 1 in den Serien-Charts bei Netflix. Der Mystery-Thriller ist erst gestern gestartet und konnte sich direkt gegen Stranger Things und Suche mich nicht durchsetzen.

Stranger Things-Fans haben Netflix erst gestern zum Absturz gebracht, weil sie nach einer geheimen 9. Episode von Staffel 5 gesucht haben, die es nicht gab. Folge 8 alias das wahre Serien-Finale haben die meisten jedoch bereits in den vorherigen Tagen abgefrühstückt. So fällt Stranger Things in den Serien-Charts bei Netflix immer weiter zurück und hält in Deutschland aktuell nur noch den 4. Platz.

Dafür gibt es nun eine brandneue Nummer 1 zu verkünden, die sich innerhalb eines Tages an der namhaften Konkurrenz vorbeikämpfen konnte: Es geht um den Mystery-Thriller His & Hers.

His & Hers neu auf Platz 1 bei Netflix: Darum geht's im Mystery-Thriller

His & Hers dreht sich um die Reporterin Anna, die ein Jahr nach dem Verlust ihres Babys in ihre Heimat zurückkehrt und sich dort in die Ermittlung eines verzwickten Mordfalls stürzt. Der leitende Detective Jack ist jedoch niemand anderes als ihr entfremdeter Ehemann, was die Sache nicht gerade einfacher macht. Beide legen fragwürdige Ermittlungsmethoden an den Tag, die sie immer tiefer in ein Netz aus Geheimnissen und Intrigen führen.

Entwickelt wurde die Serie von William Oldroyd, der bereits mit den Filmen Lady Macbeth und Eileen große Erfolge feiern konnte. Vor der Kamera versammelt der Drehbuchautor und Regisseur mit Thor-Star Tessa Thompson als Anna und The Punisher-Star Jon Bernthal als Jack einen nahmhaften Star-Cast. Kein Wunder, dass die Serie direkt großen Anklang beim Netflix-Publikum gefunden hat und sofort auf Platz 1 der Charts schnellen konnte.

Das ist die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix (Stand: 9. Januar 2026):

His & Hers umfasst sechs Episoden, die jeweils zwischen 40 und 45 Minuten lang sind. Die Serie eignet sich also für einen Binge-Marathon an einem langen Nachmittag oder Abend.

Der Mystery-Thriller wurde als Miniserie konzipiert, eine 2. Staffel ist demnach aktuell nicht in Planung. Das hat Netflix in der Vergangenheit nicht abgehalten, Miniserien bei Erfolg dennoch um neue Folgen zu verlängern. Fans dürfen also die Daumen drücken.

