Stranger Things ist vorbei: Wir müssen dringend über das Finale reden

Stellt das Ende von Stranger Things Fans der Netflix-Serie zufrieden? Im Podcast diskutieren wir Höhen und Tiefen, Upside Down und Abyss, der letzten Folgen von Staffel 5.

Stranger Things ist nach fast 10 Jahren in einem großen Serienfinale gegipfelt. Viele Emotionen begleiten das Ende, sowohl bei den Figuren, als auch bei uns, dem Publikum. Um unsere Gedanken und Gefühle zu ordnen, tauchen wir im Podcast gemeinsam in die letzten vier Folgen einer Serie ein, die bei Netflix Geschichte schrieb.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Stranger Things in Staffel 5.

Netflix-Abschied: Das Stranger Things-Finale im Podcast diskutiert

Stranger Things endet mit einem großen Kampf gegen Endgegner Vecna und einem noch größeren 40-Minuten-Epilog zur Verabschiedung der heiß geliebten Charaktere. Das endgültige Schicksal der 13 Hauptfiguren läuft überraschend verlustarm ab. Doch bringt der Abschluss ohne Risiko deshalb Langeweile mit sich?

Die Reaktionen auf das Stranger Things-Ende offenbaren ein gespaltenes Publikum. Zwischen enttäuschten Theorien, die das Finale besser gemacht hätten, aber auch Glücksmomenten, die noch lange nachhallen, diskutieren wir im Podcast alles von Elfs "Tod" über Logiklöcher bis zu Figurenentscheidungen. Und natürlich müssen wir auch ein Wort über die angedeuteten Spin-offs verlieren, die bedeuten, dass Netflix Stranger Things eben doch nicht ganz loslassen kann.

Timecodes

00:04:40 – Stranger Things: das Ende erklärt

00:16:35 – besondere Szenen (Coming-out, Trennung & Vecnas Stein)

00:31:39 – Zu wenig Tote im Endkampf?



00:38:55 – der Epilog

00:53:32 – offene Fragen



01:00:50 – Fazit zum Finale



01:03:55 – neue Stranger Things-Serien bei Netflix



