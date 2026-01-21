Stranger Things ist zu Ende, aber Dungeons & Dragons boomt: Der unglaubliche Siegeszug des Fantasy-Rollenspiels

Dungeons & Dragons wurde von einem nischigen Tisch-Rollenspiel zu einem einflussreichen Popkultur-Phänomen. Sogar Seriengrößen wie The Big Bang Theory und Stranger Things haben ihm einiges zu verdanken. Wie kam es dazu?

Seit das Fantasy-Rollenspiel Dungeons & Dragons (D&D) in den 70ern auf den Markt gekommen ist, gehört es fest zur Nerdkultur dazu. Gemeinsam mit Freund:innen erlebt man fantasievolle Abenteuer, schürt das Chaos und besiegt ikonische Monster. Ob die Reise der Held:innen so verläuft wie erhofft, entscheidet allerdings ein Würfelwurf.

Genauso abenteuerlich war die Reise von D&D selbst, das 2015 mit dem Start von Stranger Things endgültig in den Mainstream katapultiert wurde. Heute ist es weder aus der Nerd- noch aus der Popkultur wegzudenken. Stranger Things ging nun zu Ende, aber D&D boomt. Höchste Zeit, sich diese spannende Reise genauer anzuschauen.

Hysterisch verpöhnt: Die "Satanic Panic" hielt D&D zurück

Zunächst war Dungeons & Dragons nicht nur ein Nischenprodukt, die “Satanic Panic” in den USA während der 80er machte es sogar zu einem verpönten Spiel. Die Darstellung von Dämonen und Magie ließ viele christliche Eltern Angst um ihre Kinder haben. Ein lächerlicher Höhepunkt dieser Sorgen-Hysterie war der Film Labyrinth der Monster mit einem blutjungen Tom Hanks. In dem Fantasy-Horrorfilm können die Jugendlichen Realität und selbst erschaffene Monster nicht mehr auseinanderhalten.

Weder die Fans noch die Herausgeber des Spiels ließen sich davon irritieren, und bereits im Folgejahr wurde mit dem Cartoon Im Land der fantastischen Drachen (im Original: Dungeons & Dragons) eine positivere Darstellung des Spiels veröffentlicht. Die Zeichentrickserie schaffte es immerhin auf 3 Staffeln.

Etwas mehr Fans werden sich da (leider) an den ersten Live-Action-Filmversuch Dungeons & Dragons erinnern. Das zweifelhafte Werk von 2000 mit Jeremy Irons hat mit dem Spiel aber im Grunde kaum etwas zu tun und im Folgejahr wurde im Fantasy-Genre durch Der Herr der Ringe: Die Gefährten ohnehin alles übertüncht.

The Big Bang Theory macht Nerds salonfähig

Im Mainstream war es dann ausgerechnet eine Sitcom, die D&D populärer machte. Die Nerds in The Big Bang Theory spielten vor der Kamera ihre eigenen D&D-Kampagnen. In mehreren Folgen über verschiedene Staffeln hinweg wurden die Klemmbretter mit Charakterbögen hervorgeholt. Da es die Serie The Big Bang Theory selbst war, die Nerdtum in den Mainstream geholt hat, ist es nur passend, hier den Beginn des D&D-Siegeszugs in der Popkultur zu verordnen.

Mitte der 2010er-Jahre ging es dann Schlag auf Schlag und der Damm war endgültig gebrochen. 2014 startete in Deutschland der Internetfernsehsender Rocket Beans TV und eines ihrer ersten Formate war Pen & Paper. Mit eigenem Regelwerk wurde auch diese Reihe zu einem gewaltigen Erfolg mit Millionen von Aufrufen und brachte noch mehr deutsche Fans zu D&D und Co.

Nur ein Jahr später erschien ein neues Phänomen, das D&D mehr Aufmerksamkeit bescherte. In der Webserie Critical Role begannen amerikanische Synchronsprecher:innen, ihre Spielrunden live im Netz zu streamen, was zunehmend populärer wurde. Dazu gehören Stars wie Ashley Johnson, die ihr aus Blindspot oder The Last of Us kennt.

Dank Stranger Things kennen D&D jetzt wirklich alle – oder ist es umgekehrt?

Und dann kam 2016 Stranger Things – eine der teuersten und erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Darin wurde D&D nicht nur gespielt, sondern auch Grundlage der Kinder-Clique rund um Mike (Finn Wolfhard), um sich die seltsamen und grausamen Geschehnisse zu erklären. Gleich der erste Gegner wurde nach einem Monster aus D&D benannt: dem Demogorgon.

Es folgte weiter muntere Bedienung an dem Rollenspiel – sogar die großen Bösewichte Mind Flayer und Vecna sowie die Parallelwelt Abyss wurden “ausgeliehen”. In der Serie gab es mehr als eine Diskussion darüber, ob Will (Noah Schnapp) ein Magier oder ein Zauberer sei. Alle D&D-Spieler:innen wissen, dass diese beiden Charakterklassen sehr unterschiedlich sind. (Dass Zauberer erst viele Jahre nach den Geschehnissen von Stranger Things in D&D eingeführt wurden, ist eine andere Diskussion.)

Die besten Dungeons & Dragons-Serien laufen gerade

Inzwischen gibt es zahlreiche Streams von D&D und anderen Pen & Paper-Runden im Netz zu finden, von denen Critical Role aber immer noch die bekanntesten sind. In einer Kickstarter-Kampagne wurde 2022 Geld für ein animiertes Special zu ihrer 1. Kampagne gesammelt und die Erwartungen wurden weit übertroffen.

Bereits das erste Wochenende sprengte das Ziel der Kickstarter-Kampagne um 10 Millionen US-Dollar, sodass direkt eine hochwertige Animationsserie mit 10 Folgen produziert wurde. Von diesem Erfolg erfuhr auch der Streaming-Gigant Amazon Prime Video, der umgehend die Rechte an der Serie kaufte und weitere Folgen finanzierte. Zu unser aller Glück ließ Prime Video die kreative Handhabe bei Critical Role, wodurch The Legend of Vox Machina in jeglicher Hinsicht zu einem grandiosen Erfolg wurde. Inzwischen sind 3 Staffeln der Animationsserie für Erwachsene veröffentlicht.

Zum Weiterlesen: The Legend of Vox Machina ist eine der besten Fantasyserien bei Prime

Dieses Jahr erschien mit The Mighty Nein schon die nächste Serie, die auf der 2. Kampagne von Critical Role basiert und sogar noch mehr Begeisterung auslöste. Beide Serien werden fortgesetzt und Fans warten sehnlich auf Nachschub. Seht hier den Trailer zu The Mighty Nein:

The Mighty Nein - S01 Trailer (English) HD

Unterdessen hat D&D auch verdientermaßen das Kino erobert. Mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben kam 2023 eine starke, treue Adaption. Bisher ist nicht bekannt, ob es eine Fortsetzung geben wird, da der Film finanziell trotz guter Kritiken und Fan-Meinungen gefloppt ist. Hoffnung macht allerdings Netflix. Nach Stranger Things soll für den Streaming-Giganten nun eine waschechte D&D-Serie produziert werden und der Kinofilm als Serie weiterleben.

Auch in Deutschland sind Pen & Papers jetzt auf dem Höchststand: zahlreiche Conventions und Treffen zum Thema, Millionenumsätze in den letzten Jahren und steigendes Interesse an Streams und Filmen mit Rollenspiel-Hintergrund. Global Growth Insights spricht Europa fast 30 % des weltweiten Marktanteils zu, mit Deutschland als einem der stärksten Abnehmer.



Der Einfluss von D&D auf die Popkultur ist also nicht von der Hand zu weisen. Im Gegenteil. Stranger Things hat gezeigt, wie gut sich das Prinzip auf andere Genres übertragen lässt, während die Sci-Fi-Serie gleichzeitig eine großartige Werbung für D&D war. Wer hier wem mehr geholfen hat, lässt sich diskutieren. Allen, denen die Filme und Serien gefallen haben, sei ans Herz gelegt, selbst mal die Würfel rollen zu lassen.