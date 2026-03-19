Stranger Things knackt noch einen Meilenstein: Bald gibt's alle 5 Staffeln ohne Streaming-Abo

Der Netflix-Hit Stranger Things ist nach Staffel 5 beendet. Jetzt wurde angekündigt, dass alle Seasons der Serie einen physischen Heimkino-Release bekommen.

Nach zehn Jahren ist die extrem erfolgreiche Netflix-Serie Stranger Things mit Staffel 5 zu Ende gegangen. Das Universum des Sci-Fi-Hits lebt jedoch weiter und so bekommen Fans noch dieses Jahr ein Spin-off bei dem Streamer. Wer Stranger Things in seiner Gesamtheit völlig abseits des Anbieters erleben oder sich die Serie zum Sammlen ins Regal stellen will, hat bald die Gelegenheit dazu. Im Sommer erscheinen alle fünf Staffeln des Massenphänomens in einer Box.

Stranger Things wird als Komplettbox auf Blu-ray und 4K UHD veröffentlicht

Wie Variety berichtet, veröffentlicht Netflix in Zusammenarbeit mit dem Label Arrow Video eine Komplettbox mit allen fünf Staffeln von Stranger Things. Das Set soll in Großbritannien am 27. Juli und in den USA am 28. Juli erhältlich sein. Infos zu einem europäischen Release und ob auch in Deutschland ansässige Fans in den Genuss der Box kommen, sind bisher nicht bekannt.

Fans können zwischen einer regulären Version und einer Deluxe Edition mit Goodies wie einem schicken Artbook wählen, wahlweise in Blu-ray- oder 4K UHD-Qualität. Wer keinen deutschen Ton braucht, kann auf die UK-Version zugreifen, die sich im Gegensatz zu US-Releases ohne Regionalcode auch auf hiesigen Playern wiedergeben lässt.

Zuvor waren nur die ersten beiden Stranger Things-Staffeln in den USA auf Discs verfügbar. Die Serie reiht sich nach dem Ende also in die seltene Riege von Netflix-Produktionen wie Frankenstein und KPop Demon Hunters ein, die physische Veröffentlichungen von dem Streamer spendiert bekommen.

Die neue Stranger Things-Serie startet im April bei Netflix

Wer von dem Sci-Fi-Universum nach dem Ende der Hauptserie nicht genug bekommt und nach Hawkins zurückkehren will, muss sich noch bis zum 23. April gedulden. Dann startet mit Stranger Things: Tales From '85 eine animierte Ablegerserie bei Netflix. Sie spielt zwischen Staffel 2 und 3 und erzählt neue Abenteuer von Elif & Co.

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Nach dem Finale von Stranger Things klafft eine Leerstelle im Netflix-Programm. Welche Serie hat das Potenzial, das nächste Netflix-Phänomen zu werden, das die Massen anlockt?

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Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.